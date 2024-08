Wall Street: plaude alla svolta di Powell, indici verso settimana positiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 23 ago - Indici in rialzo e lanciati verso una settimana positiva a Wall Street, dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha detto - durante il suo atteso intervento al simposio di Jackson Hole - che e' "arrivato il momento" di ridurre i tassi d'interesse, spiegando che la Banca centrale vuole agire prima di un ulteriore indebolimento del mercato del lavoro. Powell ha poi dichiarato che l'inflazione "e' diminuita significativamente" e che ora "e' piu' vicina al nostro obiettivo" del 2%. "La direzione del nostro lavoro e' chiara. Il momento e la portata dei tagli ai tassi dipenderanno dai prossimi dati, dall'outlook in evoluzione e dal bilanciamento dei rischi", ha detto Powell. Il presidente della Fed ha notato che "i rischi al rialzo sull'inflazione sono diminuiti", mentre "i rischi al ribasso sull'occupazione sono aumentati". "Faremo il possibile per sostenere un forte mercato del lavoro, mentre facciamo progressi verso la stabilita' dei prezzi", ha aggiunto Powell, ricordando che "nel complesso, l'economia continua a crescere a un passo solido". Al momento, secondo il FedWatch Tool di Cme Group, c'e' il 100% di possibilita' di un taglio di almeno 25 punti base il prossimo 18 settembre, con il 32,5% di possibilita' riservato a un taglio di 50 punti base. Il rally e' particolarmente evidente per i titoli tecnologici, con gli investitori che scommettono che il ribasso dei tagli d'interesse favorira' il settore: Tesla e Nvidia guadagnano circa il 3,5%, Advanced Micro Devices (Amd) l'1%, Arm il 4,5%, Intel il 2%, Salesforce l'1,8%. Bene anche i titoli delle piccole aziende, con l'indice Russell 2000 che guadagna circa il 3%. I 91 titoli dello S&P Composite 1500 Regional Bank Index sono in rialzo, grazie a Powell. L'indice - che comprende tutti i titoli delle banche regionali sullo S&P 500, sullo S&P MidCap 400 e sullo S&P SmallCap 600 - guadagna circa il 4%. Tra i titoli in evidenza ci sono Eagle Bancorp (+3,5%), New York Community Bancorp (+7,7%), Dime Community Bancorp (+8%), Valley National Bancorp (+1,4%) e Capitol Federal Financial (+7,6%). "I commenti di Powell hanno portato molto entusiasmo, nonostante fossero previsti da molti", ha detto alla Cnbc il chief investment officer di Zaye Capital Markets, Naeem Aslam. "Dimostrano - ha aggiunto - quanto il mercato abbia patito gli alti tassi d'interesse".

In questo momento, il Dow Jones guadagna 344,01 punti (+0,84%), lo S&P 500 sale di 47,71 punti (+0,86%), il Nasdaq e' in rialzo di 210,96 punti (+1,20%). Il petrolio Wti al Nymex sale del 2,77% a 75,03 dollari al barile. L'oro ha guadagnato 29,50 dollari, l'1,19%, chiudendo a 2.508,40 dollari all'oncia, per un rialzo settimanale - il quarto consecutivo - dello 0,39%. Euro in rialzo dello 0,73% a 1,1194 dollari. Bitcoin in rialzo del 2,57% a 61.828 dollari.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 23-08-24 19:51:02 (0502) 5 NNNN