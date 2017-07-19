Wall Street: perde slancio (S&P +0,12%), Boeing +8,8% dopo maxi commessa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 2 dic - Prosegue, ora, in lieve rialzo la seduta a Wall Street, in una giornata segnata dai guadagni del bitcoin (+7,6%) e dei titoli tecnologici, che hanno invertito la rotta rispetto alle perdite della seduta di ieri. I tre principali indici statunitensi hanno iniziato la settimana in rosso, interrompendo ieri la serie di cinque giorni di rialzi. I trader sono intanto quasi sicuri del fatto che la Federal Reserve annuncera' un taglio dei tassi di interesse, il 10 dicembre, al termine della sua prossima riunione di politica monetaria. Secondo il FedWatch Tool del Cme Group, i mercati stanno scontando una probabilita' dell'87,6% di un taglio alla prossima riunione, una percentuale molto piu' alta rispetto a quella della meta' di novembre. Sull'azionario, in evidenza il titolo di Boeing, che guadagna l'8,8% ed e' il migliore sullo S&P 500, dopo che il colosso aerospaziale si e' aggiudicato un contratto da 104,4 milioni di dollari con la Marina Militare statunitense; inoltre, l'azienda ha pubblicato una guidance positiva sul free cash flow del 2026.

In questo momento, il Dow Jones guadagna 57,32 punti (+0,12%), lo S&P 500 e' in rialzo di 8,43 punti (+0,12%), il Nasdaq aggiunge 117,54 punti (+0,50%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,46% a 59,05 dollari al barile. L'oro ha perso 52,70 dollari all'oncia, l'1,24%, a 4.186,60 dollari all'oncia. Euro stabile a 1,1605 dollari.

