Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Wall Street: perde slancio (S&P +0,12%), Boeing +8,8% dopo maxi commessa

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 2 dic - Prosegue, ora, in lieve rialzo la seduta a Wall Street, in una giornata segnata dai guadagni del bitcoin (+7,6%) e dei titoli tecnologici, che hanno invertito la rotta rispetto alle perdite della seduta di ieri. I tre principali indici statunitensi hanno iniziato la settimana in rosso, interrompendo ieri la serie di cinque giorni di rialzi. I trader sono intanto quasi sicuri del fatto che la Federal Reserve annuncera' un taglio dei tassi di interesse, il 10 dicembre, al termine della sua prossima riunione di politica monetaria. Secondo il FedWatch Tool del Cme Group, i mercati stanno scontando una probabilita' dell'87,6% di un taglio alla prossima riunione, una percentuale molto piu' alta rispetto a quella della meta' di novembre. Sull'azionario, in evidenza il titolo di Boeing, che guadagna l'8,8% ed e' il migliore sullo S&P 500, dopo che il colosso aerospaziale si e' aggiudicato un contratto da 104,4 milioni di dollari con la Marina Militare statunitense; inoltre, l'azienda ha pubblicato una guidance positiva sul free cash flow del 2026.

            In questo momento, il Dow Jones guadagna 57,32 punti (+0,12%), lo S&P 500 e' in rialzo di 8,43 punti (+0,12%), il Nasdaq aggiunge 117,54 punti (+0,50%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,46% a 59,05 dollari al barile. L'oro ha perso 52,70 dollari all'oncia, l'1,24%, a 4.186,60 dollari all'oncia. Euro stabile a 1,1605 dollari.

            AAA-Pca

            (RADIOCOR) 02-12-25 19:50:41 (0688) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Boeing 173,80 +7,20 16.31.09 159,80 174,58 161,84


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.