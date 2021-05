Wall Street: Nasdaq sempre piu' giu' (-2,5%) con i Faang, Apple -4%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 04 mag - Prosegue in deciso calo la seduta a Wall Street, dopo il buon inizio di maggio. Il Nasdaq Composite cede circa il 2,5%, affossato dai titoli tech (-2,5%), sotto pressione negli ultimi giorni, con gli investitori che stanno puntando sui titoli dei settori che maggiormente trarranno beneficio dalle riaperture e dal ritorno alla normalita', a partire da retailer, compagnie aeree e di navigazione, societa' petrolifere e di intrattenimento. Tra i titoli in maggiore difficolta' ci sono i cosiddetti titoli Faang: Apple -4%, Alphabet -3,2%, Facebook -2,8%, Amazon -2,7%, Microsoft -2%, Netflix -1,74%. A incidere sui cali sono anche le parole di Janet Yellen, in contrasto con le rassicurazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, sui tassi d'interesse: secondo la segretaria al Tesoro, potrebbe essere necessario un modesto aumento dei tassi d'interesse per evitare il surriscaldamento dell'economia statunitense, dopo mesi di ingenti misure e spese a sostegno della ripresa economica.

"E' possibile che i tassi d'interesse dovranno salire per fare in modo che la nostra economia non si surriscaldi" ha detto Yellen, durante un seminario organizzato dalla rivista The Atlantic. Tra i titoli di giornata, Cvs Health guadagna il 4% dopo profitti e ricavi, nel primo trimestre, superiori alle attese, con una crescita per la catena di farmacie registrata in tutti i segmenti e un outlook per il 2021 migliorato. Pfizer, dopo un inizio in rialzo dell'1,3%, e' ora stabile a Wall Street, dopo aver chiuso il primo trimestre del 2021 con ricavi pari a 14,582 miliardi di dollari, in aumento del 45% rispetto allo stesso periodo del 2020, con un utile per azione pari a 0,93 dollari, in aumento del 47% su base tendenziale. Pfizer ha anche comunicato di aver rivisto al rialzo le sue previsioni di vendita annuali per il vaccino contro il coronavirus, che ha sviluppato insieme alla tedesca BioNTech. Ieri, il Dow Jones ha chiuso a 34.113,23, la terza chiusura piu' alta mai registrata. Lo S&P 500 ha chiuso a 4.192,66, la seconda piu' alta. Oggi, arrivati quasi a meta' seduta, il Dow perde 131,80 punti (-0,39%), lo S&P 500 scende di 47,26 punti (-1,13%), il Nasdaq Composite perde 350,19 punti (-2,52%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna l'1,97% a 65,76 dollari al barile, grazie all'ottimismo sulla ripresa della domanda dovuto all'allentamento delle restrizioni in Europa e Stati Uniti.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 04-05-21 18:32:28 (0631) 5 NNNN