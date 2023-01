Wall Street: Murdoch rinuncia a fusione News Corp-Fox, bene i due titoli nel pre-mercato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 gen - I mercati approvano la decisione del magnate dell'editoria, Rupert Murdoch, e di suo figlio Lachlan, amministratore delegato di Fox, di rinunciare alla fusione fra le due societa' di famiglia, il gruppo televisivo Fox e la holding News Corp. Nel premercato, infatti, News Corp. guadagna il 3,3%, Fox l'1,1%. La transazione, secondo quanto spiegato da Murdoch, "non e' ottimale per gli azionisti" delle due societa', in questo momento. Murdoch aveva proposto di riunire News Corp. e Fox lo scorso autunno, a quasi dieci anni di distanza dalla separazione. Alcuni grandi investitori avevano dichiarato la loro opposizione alla fusione, tra cui Independent Franchise Partners e Irenic Capital. Per il via libera alla fusione, sarebbe servita la maggioranza dei voti degli azionisti non facenti parte della famiglia Murdoch, che detiene circa il 39% delle azioni con diritto di voto di News Corp. e il 42% di Fox. News Corp. controlla Dow Jones, l'editore del Wall Street Journal, e molti altri asset nel mondo, tra cui la casa editrice HarperCollins e diverse testate giornalistiche in Australia e Regno Unito. Fox Corp.

detiene l'intero network Fox, stazioni televisive locali e il servizio streaming Tubi.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 25-01-23 14:16:56 (0368) 5 NNNN