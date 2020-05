Wall Street: mercoledi' chiusura in rialzo (Dj +1,5%), si punta su ripresa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 21 mag - Wall Street ha chiuso la seduta di mercoledi' 20 maggio in rialzo, riprendendo il rimbalzo dai minimi toccati a marzo dopo il passaggio a vuoto di ieri. Gli investitori puntano sull'eventuale recupero dell'economia alla luce dell'allentamento delle misure restrittive introdotte per limitare la diffusione del virus e la ripresa delle attivita'. I Centers for Disease Control (Cdc) hanno pubblicato le linee guide nazionali per la riapertura di scuole, trasporti di massa e attivita' non essenziali. E da ieri tutti i 50 stati americani hanno parzialmente riaperto le attivita'. Anche se - come ha evidenziato la Federal Reserve nei verbali relativi all'incontro del 28-29 aprile del braccio di politica monetaria della banca centrale americana - rimane elevata l'incertezza: "Gli effetti economici della pandemia hanno creato una quantita' straordinaria di incertezza e rischi considerabili per le attivita' economiche nel medio termine'. Il petrolio, continua a salire grazie alle attese per una ripresa della domanda ed il calo inatteso delle scorte Usa (-4,982 milioni di barile contro attese per +1,4 milioni). Il contratto Wti a luglio ha guadagnato 1,53 dollars, il 4,8%, a 33,49 dollari al barile. Ancora una volta il settore tecnologico - guidato da Facebook (+6,04% a 229,97 dollari) ed Amazon (+1,98% a 2.497,94 dollari) che hanno toccato nuovi massimi - ha fatto meglio del resto del mercato, spingendo il Nasdaq ha guadagnare oltre il 2%. Il Djia ha aggiunto 369,04 punti, l'1,52%, a quota 24.575,90. L'S&P 500 e' salito di 48,67 punti, l'1,67%, a quota 2.971,61. Mentre il Nasdaq ha allungato di 190,67 punti, il 2,08%, a quota 9.375,78.

A24-Zap

(RADIOCOR) 21-05-20 08:13:43 (0085) 5 NNNN