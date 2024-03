Wall Street: Merck +4,6% nel premercato, approvato in Usa farmaco da 7,5 mld $ annui

E' la stima dei ricavi che fanno gli analisti per Winrevair (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 27 mar - Il titolo di Merck e' in rialzo del 4,6% nel premercato, dopo l'approvazione negli Stati Uniti di un suo farmaco per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare, una malattia che colpisce quasi 40.000 persone negli Stati Uniti.

La multinazionale farmaceutica statunitense ha puntato molto su questo nuovo farmaco, commercializzato come Winrevair, spendendo 11,5 miliardi di dollari per il suo sviluppo. Per diversi analisti, i ricavi dalla sua vendita potrebbero toccare i 7,5 miliardi di dollari all'anno. Oltre il 40% dei ricavi di Merck, circa 25 miliardi nel corso del 2023, proviene da Keytruda, un farmaco per il trattamento del carcinoma che e' il farmaco piu' venduto al mondo. Il brevetto per gli Stati Uniti scadra' pero' nel 2028, aprendo la porta a farmaci meno costosi. Winrevair avra' un costo di 14.000 dollari per fiala, che sara' la quantita' assunta da due terzi dei pazienti ogni tre settimane, per un costo annuale di circa 242.000 dollari, anche se Merck ha detto che il costo variera', perche' il dosaggio dipendera' dal peso del paziente. "Si tratta di un'opportunita' potenzialmente multimiliardaria per l'azienda", ha commentato l'amministratore delegato di Merck, Rob Davis, in un'intervista con il Wall Street Journal.

