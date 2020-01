Wall Street: mantiene guadagni (Dj +0,6%) su segnali distensione con Iran

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 gen - A due ore dalla fine, gli indici su Wall Street si avviano verso una seduta in rialzo dopo l'allentamento delle tensioni in Medio Oriente in seguito al discorso del presidente Usa, Donald Trump, in cui l'inquilino della Casa Bianca ha scongiurato un ulteriore ricorso alle armi nella regione (ma poche ore fa a parlato di "nuove sanzioni economiche gia' in vigore"). Teheran ha lanciato un attacco missilistico contro due basi militari Usa in Iraq come rappresaglia per l'uccisione del generale Soleimani, durante un raid americano a Baghdad la scorsa settimana. Il mercato quindi puo' tornare a occuparsi dei fondamentali, almeno per il momento, e l'attenzione si sposta sul commercio, l'economia e sui possibili segnali in arrivo dalle banche centrali. Gli indici hanno infatti ridotto i guadagni (dopo aver toccato nuovi record intraday in apertura) dopo che Trump ha detto che la 'fase due' dell'accordo commerciale con la Cina potrebbe slittare a dopo le elezioni presidenziali del 2020. Intanto, il ministero del commercio cinese ha confermato che il vice premier, Liu He, si rechera' a Washington tra il 13 e il 15 gennaio per firmare la 'fase uno' dell'accordo commerciale tra le due piu' grandi economie al mondo. In giornata, il numero due della Fed, Richard Clarida, ha detto che la politica monetaria della Fed e' 'ben posizionata' per sostenere la crescita economica Usa. Sul fronte macroeconomico, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti e' diminuito piu' delle attese (a quota 214.000 unita' contro le 220.000 unita' previste). Il petrolio continua a scivolare dopo aver chiuso sotto i 60 dollari al barile ieri. Il contratto di riferimento a New York perde lo 0,37% a 59,39 dollari al barile. Male anche l'oro che cede lo 0,53% a 1.551,90 dollari l'oncia. Sul fronte aziendale, bene il comparto tecnologico. Apple guadagna il 2,11% a 309,53 dollari e Google sale dello 0,95% a 1.417,72 dollari dopo che hanno entrambe toccato nuovi massimi intraday. Mentre JC Penney e Kohl's perdono rispettivamente il 11,67% a 1,06 dollari ed il 8,76% a 45,05 dollari dopo aver riportato una diminuzione delle vendite su base annua fra novembre e dicembre. Il Djia guadagna 189,79 punti, lo 0,66%, a quota 28.934,88. L'S&P 500 sale di 18,01 punti, lo 0,55%, a quota 3.271,06. Il Nasdaq avanza di 63,49 punti, lo 0,70%, a quota 9.192,73.

A24-Zap

