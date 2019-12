Wall Street: indici verso chiusura in ribasso (Dj -0,2%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 dic - A due ore dalla fine della seduta, gli indici su Wall Street proseguono in ribasso. In assenza di notizie significative, a pesare sui listini e' la mancanza di sviluppi sul fronte dei negoziati tra gli Stati Uniti e la Cina. In attesa di nuovi segnali, si iniziano a fare sentire gli effetti dei dazi Usa sulla Cina dove le esportazioni hanno subito una contrazione inaspettata dell'1,1% nel mese di novembre. Una nuova serie di dazi dovrebbe entrare in vigore il prossimo 15 dicembre se le parti non trovano un accordo. I mercati inoltre guardano alle riunioni di politica monetaria della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea. Sul fronte aziendale, PG&E guadagna il 16,48% a 11,24 dollari dopo che l'utility californiana ha annunciato venerdi' di aver raggiunto un accordo da circa 13,5 miliardi di dollari con le vittime degli incendi che hanno devastato lo stato Usa nel 2017 e 2018. T-Mobile e Sprint perdono rispettivamente, il 2,93% a 75,46 dollari e il 3,18% a 5,36 dollari. Oggi e' infatti iniziato il processo contro la la fusione da 26 miliardi di dollari tra il terzo e il quarto operatore telefonico statunitense, che creerebbe un grosso rivale per Verizon e At&T. Il Djia perde lo 0,22% a quota 27.952,26; l'S&P 500 cede lo 0,13% a quota 3.141,97; e il Nasdaq arretra dello 0,12% a quota 8.646,32.

