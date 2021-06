Wall Street: indici verso avvio in calo dopo Fed (Dj -0,3%), delusione richieste sussidi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 17 giu - I future indicano una prossima apertura in calo a Wall Street, dopo la riunione del Federal Open Market Committee. Il braccio di politica monetaria della Federal Reserve ha alzato le previsioni per l'inflazione e ritiene ora probabile un aumento dei tassi d'interesse nel 2023, prima di quanto precedentemente previsto. l'inflazione e' prevista al 3,4% nel 2021, in rialzo rispetto al 2,4% della stima di tre mesi fa. Nei due anni successivi, l'inflazione e' prevista in rialzo del 2,1% e del 2,2%. In conferenza stampa, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha ribadito che la Banca centrale crede che la pressione inflativa sia temporanea. I banchieri della Federal Reserve riuniti martedi' e mercoledi' non prevedono un rialzo dei tassi d'interesse nel 2021, come non lo prevedevano a dicembre e a marzo; aumenta, pero', il numero di funzionari che prevedono dei rialzi nei prossimi due anni. Per quanto riguarda il dot plot, il grafico che registra, ogni tre mesi, le previsioni di ciascun funzionario della Fed, 7 componenti su 18 prevedono aumenti dei tassi d'interesse nel 2022; a marzo erano quattro, a dicembre solo uno. I componenti che prevedono almeno un aumento nel 2023 sono ora 13, mentre a marzo erano sette, a dicembre solo cinque. In piu', la maggioranza di questo gruppo prevede due rialzi nel corso dell'anno. Oggi, l'agenda macroeconomica prevedeva le richieste iniziali settimanali dei sussidi di disoccupazione, sorprendentemente aumentate di 37.000 unita' a 412.000. I future sul Dow Jones perdono 115 punti (-0,34%), quelli sullo S&P 500 cedono 17 punti (-0,40%), quelli sul Nasdaq sono in calo di 73,50 punti (-0,53%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,47% a 71,81 dollari al barile, dopo aver terminato la seduta di ieri a 72,15 dollari al barile, la chiusura piu' alta dal 10 ottobre 2018.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 17-06-21 14:45:31 (0394) 5 NNNN