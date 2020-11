Wall Street: indici toccano minimi intraday (Dj -1,12%), Powell avverte su rischi economia (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 12 nov - Dopo una prima parte di giornata con cali che si sono mantenuti costanti, gli indici stanno accelerando in ribasso dopo le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, durante un evento online organizzato dalla Banca centrale europea.

Powell ha detto che lo sviluppo di un vaccino "e' una notizia positiva e benvenuta per il medio termine", ma che "restano incertezze e sfide significative sul tempo della produzione e sulla distribuzione". "E' troppo presto per giudicare le implicazioni di questa notizia sul percorso dell'economia, soprattutto nel breve termine", ha detto, avvertendo che "i prossimi mesi potrebbero essere difficili". L'attuale aumento dei casi di coronavirus negli Stati Uniti e' il "rischio maggiore" per l'economia. Powell ha poi ammesso che saranno probabilmente necessari altri aiuti di politica monetaria e fiscale. In questo momento, il Dow cede 327,86 punti, l'1,12%; lo S&P 500 scende di 38,66 punti, l'1,08%; il Nasdaq e' in ribasso di 78,30 punti, lo 0,66%. Il petrolio Wti al Nymex guadagna l'1,09% a 41,90 dollari al barile.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 12-11-20 19:02:04 (0664) 5 NNNN