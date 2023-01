Wall Street: indici sui massimi intraday (Nasdaq +2,2%), Tesla +8,5%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 gen - Massimi intraday per gli indici a Wall Street. Gli investitori puntano sulla possibilita' che la Federal Reserve rallenti il passo dei rialzi dei tassi d'interesse visti gli ultimi dati economici, che hanno mostrato per esempio - la scorsa settimana - il calo delle vendite al dettaglio (-1,1% mensile) e dei prezzi alla produzione (-0,5%); oggi, il superindice economico e' diminuito per il decimo mese consecutivo. Christopher Waller, componente del Board della Fed, ha detto di essere "favorevole a un aumento dei tassi d'interesse di 25 punti base alla prossima riunione", in programma la prossima settimana. I tassi sono al momento al 4,25%-4,5%, dopo quattro rialzi consecutivi di 75 punti base e un ultimo rialzo di 50 punti. Ora, i mercati danno la possibilita' di un aumento di 25 punti base al 99,7%, secondo i dati di CME Group. Questa settimana, non sono previsti interventi dei massimi funzionari della Fed. Sull'azionario, il titolo di Salesforce guadagna il 3%, grazie alla notizia che l'investitore attivista Elliott Management ha acquistato una quota azionaria multimiliardaria nella societa' di software. Tra i migliori anche Apple (+3%), dopo che il ministro del Commercio indiano, Piyush Goyal, ha annunciato che la societa' di Cupertino vorrebbe produrre il 25% di tutti i suoi iPhone in India; la volonta' di Apple e' di dipendere meno dalla Cina, dove un'epidemia di Covid-19 nella piu' grande fabbrica di iPhone del mondo a Zhengzhou ha evidenziato l'enorme fragilita' della catena di approvvigionamento. A spingere il titolo di Apple e' anche la speranza che le riaperture decise in Cina possano dare alla societa' statunitense una nuova spinta; inoltre, Morgan Stanley ha inserito il titolo di Apple tra le 'migliori scelte', sottolineando proprio le "implicazioni importanti" delle riaperture in Cina per la domanda e per le forniture.

Il titolo di Meta Platforms guadagna il 2,6%, dopo che Citi ha ribadito il rating 'acquista', grazie alla stabilizzazione del mercato. Tra i migliori sullo S&P 500 c'e' Tesla (+8,4%), nel giorno in cui il suo amministratore delegato, Elon Musk, ha dichiarato in tribunale che aveva i fondi per il delisting di Tesla quando ipotizzo' l'operazione nel 2018 (e' in corso una class-action contro di lui per i tweet scritti a proposito del possibile delisting). In questo momento, il Dow Jones sale di 378,31 punti (+1,13%), lo S&P 500 e' in rialzo di 62,47 punti (+1,57%), il Nasdaq Composite guadagna 252,22 punti (+2,26%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,37% a 81,94 dollari al barile. L'oro ha guadagnato 40 centesimi e ha chiuso a 1.928,60 dollari all'oncia. Euro in rialzo dello 0,15% a 1,0873 dollari. Il bitcoin guadagna il 2,3% 23.096 dollari.

