Wall Street: indici si rafforzano (Dj +1%), attesa per trimestrali Big Tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 ott - Si rafforzano gli indici a Wall Street, dopo la peggiore giornata da giugno registrata ieri a causa dell'aumento dei casi di coronavirus negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

La giornata di oggi e' caratterizzata dalle buone notizie sull'economia, con il Pil cresciuto nel terzo trimestre del 2020 al tasso annualizzato del 33,1% (stime 32%) e le nuove richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione scese di 40.000 unita' a 751.000, il miglior dato registrato in 7 mesi. L'attenzione degli investitori e' ora rivolta alle trimestrali di questa sera di quattro giganti del settore tecnologico: Apple (+4,5%), Amazon (+2,6%), Facebook (+5,7%) e Alphabet (+4,7%). Oltre 270 societa' sullo S&P 500 hanno pubblicato la propria trimestrale: di queste, l'85% ha registrato risultati migliori delle attese, secondo The Earning Scout. Ciononostante, molte societa' hanno visto scendere il valore dei loro titoli subito dopo i conti. In questo momento, a un'ora dalla chiusura, il Dow guadagna 259,99 punti, lo 0,98%; lo S&P 500 sale di 57,77 punti, l'1,77%; il Nasdaq avanza di 248,35 punti, il 2,26%. Prezzo del petrolio sotto pressione al Nymex, a causa dell'aumento delle scorte, del numero record dei casi di coronavirus negli Stati Uniti e dei timori sulla domanda, legati alle nuove restrizioni imposte in diversi Paesi europei, che potrebbero essere ulteriormente estese. Il Wti ha chiuso in ribasso del 3,3% a 36,17 dollari al barile, dopo il -5,5% di ieri, peggior calo giornaliero dall'8 settembre, in recupero comunque dal -6% registrato all'inizio di giornata. L'oro ha perso 11,20 dollari, lo 0,6%, a 1.868 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,6% a 1,1675 dollari.

