Wall Street: indici sempre piu' giu' (S&P -1,5%) con chiusura banca Svb

Verso settimana peggiore del 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 mar - Si accentuano i cali a Wall Street, dove il settore finanziario e' tornato sotto pressione (-2%) a causa della chiusura della Silicon Valley Bank, decisa dalle autorita' californiane. E' stato il California Department of Financial protection and Innovation a chiudere la banca - specializzata in finanziamenti alle start-up, che fa capo a SVB Financial - e a nominare come curatore fallimentare la Federal Deposit Insurace Corporation (Fdci). La Fdci ha poi comunicato di aver "creato una nuova banca per proteggere i depositi assicurati", dove sono stati trasferiti tutti i depositi della Silicon Valley Bank. I proprietari dei depositi assicurati avranno pieno accesso ai loro fondi non piu' tardi di lunedi' mattina, ha comunicato la Fdci.

Appena lo scorso mese, Forbes aveva inserito la SVB al ventesimo posto nella classifica delle migliori banche statunitensi, davanti a tutte le maggiori banche del Paese.

Il settore era gia' scosso per la chiusura di Silvergate Bank, istituto di credito californiano legato al mondo cripto, altra banca penalizzata, come SVB, dalla svalutazione dei bond in portafoglio causata dal rialzo dei tassi d'interesse avviato un anno fa dalla Federal Reserve. Pesanti le ripercussioni sulle criptovalute, con il bitcoin tornato sotto i 20.000 dollari (ora vale 19.900 dollari, -1,7%) e una svalutazione del mercato di circa 70 miliardi di dollari in 24 ore.

L'altra notizia di giornata e' il rapporto sull'occupazione di febbraio. Il mese scorso, negli Stati Uniti, sono stati creati 311.000 posti di lavoro (escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 225.000 posti. La disoccupazione e' salita dal 3,4% (dato confermato) al 3,6%, con le attese al 3,4%. Notizie leggermente incoraggianti sull'inflazione sono arrivate dai dati sui salari orari medi, aumentati meno delle attese (+0,24% a 33,09 dollari, contro attese per un +0,4%, con il dato annuale a +4,62%, contro attese per un +4,8%). Ora, i Fed Funds (che indicano le possibilita' che il mercato attribuisce a una mossa di politica monetaria) puntano nuovamente su un rialzo di 25 punti base alla prossima riunione della Fed del 21-22 marzo, e non di 50 punti base come previsto dopo gli interventi in Congresso del presidente della Banca centrale statunitense, Jerome Powell, martedi' e mercoledi' scorso. In questo momento, il Dow Jones perde 378,19 punti (-1,17%), lo S&P 500 cede 58,82 punti (-1,5%), il Nasdaq Composite e' in ribasso di 206,41 punti (-1,82%). Gli indici si avviano cosi' verso la peggiore settimana del 2023. Il petrolio Wti al Nymex sale dell'1,12% a 76,57 dollari al barile. L'oro ha guadagnato 32,60 dollari, l'1,8%, e ha chiuso a 1.867,20 dollari all'oncia. Euro in rialzo dello 0,63% a 1,0652 dollari.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 10-03-23 19:49:55 (0543)ENE 5 NNNN