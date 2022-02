Wall Street: indici sempre piu' giu' (Dj -1,2%), petrolio sopra 93 dollari (+3,5%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 11 feb - Seduta sui minimi intraday a Wall Street, a causa delle preoccupazioni per l'inflazione e l'aumento del prezzo del petrolio. A gennaio, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono infatti aumentati del 7,5% rispetto a un anno prima, ovvero il rialzo maggiore dal febbraio 1982. Il dato "core", ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, e' cresciuto in un anno del 6%, il maggior rialzo dall'agosto 1982. Il presidente della Federal Reserve di St. Louis, James Bullard, componente con diritto di voto sulla politica monetaria della Banca centrale, ha dichiarato a Bloomberg News di essere favorevole a un rialzo dei tassi d'interesse di 50 punti base a marzo - che sarebbe il primo dal 2000 - e di un intero punto percentuale entro l'inizio di luglio, in risposta alla piu' alta inflazione in 40 anni. I mercati, ora, scommettono su un aumento dei tassi d'interesse di 50 punti base a marzo e su un complessivo rialzo di un punto percentuale e mezzo entro la fine dell'anno. Dopo il dato sull'inflazione e le parole di Bullard, i rendimenti dei titoli del Tesoro sono notevolmente aumentati: quello del decennale si mantiene oltre il 2%, livello superato ieri per la prima volta dall'agosto 2019.

Sul fronte azionario, bene i titoli energetici (+1,8%) e delle utilities (+0,4%), mentre sono in calo gli altri nove settori, a partire dal tecnologico (-1,8%). A poco piu' di due ore dalla chiusura, il Dow Jones perde 416,40 punti (-1,18%), lo S&P 500 e' in ribasso di 70,76 punti (-1,57%), il Nasdaq Composite cede 297,58 punti (-2,10%). I tre maggiori indici potrebbero ancora riuscire a chiudere la settimana in positivo: sarebbe la terza, la serie migliore da novembre. Il petrolio Wti al Nymex sale del 3,52% a 93,04 dollari al barile, dopo che l'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) ha detto che Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti potrebbero contribuire a placare la volatilita' sul mercato aumentando la produzione, al momento insufficiente.

Euro in calo dello 0,7% a 1,1348 dollari. Il bitcoin cede il 2,2% a 42.780 dollari.

AAA-Pca

