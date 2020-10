Wall Street: indici riducono guadagni (Dj +0,8%), bene vendite al dettaglio e fiducia consumatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 ott - Perdono forza i guadagni a Wall Street, in una giornata segnata positivamente dalle novita' sul vaccino Pfizer, dall'aumento delle vendite al dettaglio e della fiducia dei consumatori.

Nonostante i numeri allarmanti e la situazione in peggioramento in molte parti del mondo, si registra almeno una novita' positiva sul fronte coronavirus: Pfizer (+2,1%) potrebbe riuscire a presentare la richiesta, negli Stati Uniti, per l'uso d'emergenza del suo vaccino alla fine di novembre, se otterra' dati positivi sull'efficacia e la sicurezza dall'ultima fase dei trial; e' la prima societa' occidentale a fornire un preciso orizzonte temporale per il vaccino. Passando alla giornata macroeconomica, le vendite al dettaglio sono aumentate a settembre dell'1,9%, spinte dagli acquisti di auto, prodotti per le casa e abbigliamento, contro stime per un piu' ridotto 0,7%; la produzione industriale e' invece inaspettatamente calata dello 0,6%, interrompendo una serie di quattro rialzi consecutivi. Sale, intanto, la fiducia dei consumatori statunitensi sull'economia, che a ottobre ha raggiunto gli 81,2 punti, secondo la lettura preliminare dell'indice redatto mensilmente dall'Universita' del Michigan, dopo gli 80,4 punti della lettura finale di settembre, con gli analisti che attendevano un rialzo a 80,5 punti. Boeing guadagna il 3,12% dopo che Patrick Ky, direttore dell'Easa, l'ente certificatore del settore aeronautico per l'Unione Europea, ha detto di essere soddisfatto delle modifiche che il colosso aerospaziale ha effettuato sul 737 Max, fermo dal marzo 2019 dopo due incidenti in cui sono morte 346 persone, e che l'aereo potrebbe tornare nei cieli continentali prima della fine del 2020. Tra gli altri titoli in evidenza c'e' Caterpillar, che guadagna il 2,8% dopo che Wells Fargo ha migliorato il suo rating. Netflix, in rialzo nel premercato, perde ora lo 0,64% dopo che Bank of America, Goldman Sachs e Barclays hanno alzato il loro price target sul titolo.

Arrivati a meta' seduta, il Dow Jones guadagna 235,38 punti, lo 0,83%; lo S&P 500 sale di 16,31 punti, lo 0,47%; il Nasdaq Composite e' in rialzo di 31,69 punti, lo 0,27%. Il petrolio Wti al Nymex cede lo 0,17% a 40,89 dollari al barile.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 16-10-20 18:32:31 (0599) 5 NNNN