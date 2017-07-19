Wall Street: indici proseguono in rosso (S&P -0,5%), pesano tensioni in M.O.

Nasdaq -1,1% con realizzi settore tech/AI. Greggio in rialzo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ago - A poco piu' di dure ore dall'inizio delle contrattazioni, gli indici di Wall Street continuano a viaggiare in territorio negativo.

A pesare sul sentiment le crescenti tensioni in Medio Oriente che riaccendono i timori sull'inflazione e spingono al rialzo il comparto energetico, con il Wti che sale dell'1,41% a 84,92 dollari al barile e il Brent a 91,92 dollari (+1,16%).

Dopo la scadenza senza rinnovo del cessate il fuoco di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, una nave mercantile e' stata colpita nello Stretto di Hormuz. Il conflitto con Teheran e il conseguente rincaro delle materie prime energetiche rialimentano le preoccupazioni che i tassi di interesse debbano salire per contenere la fiammata dei prezzi.

Sul fronte macroeconomico, i rendimenti dei Treasury hanno ceduto parte dei loro forti rialzi iniziali dopo che i nuovi dati hanno mostrato segnali di debolezza nell'economia statunitense. A luglio, i nuovi cantieri residenziali sono crollati del 12,4%, un calo molto piu' marcato rispetto al -6,1% atteso dagli analisti. La produzione industriale e' cresciuta solo dello 0,2%, contro le attese di un +0,3%.

Il rendimento del Treasury a 30 anni, che aveva toccato un picco intraday ai massimi da 19 anni spinto dai timori sulla stabilita' del debito governativo e dall'aumento dell'offerta di obbligazioni emesse dalle societa' legate all'intelligenza artificiale, si attesta ora al 5,302% (dal picco di 5,337%).

Il decennale si posiziona al 4,728%, il quinquennale e' al 4,378% e il biennale al 4,184%.

Sul fronte azionario, finiscono sotto pesante pressione le societa' delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale.

Western Digital cede oltre il 6%, Marvell Technology perde oltre l'8% e Micron Technology scivola del 6,90%. In rosso anche il colosso dei chip Nvidia, che segna un ribasso del 2,3%.

In questo momento, il Dow Jones perde 83,35 punti (-0,16%) a 53.376,33 punti, l'S&P 500 arretra di 40,59 punti (-0,52%) a 7.697,58 punti, mentre il Nasdaq lascia sul terreno 305,96 punti (-1,15%) a 26.294,48 punti.

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(RADIOCOR) 18-08-26 17:59:04 (0449)ENE 5 NNNN