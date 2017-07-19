Wall Street: indici proseguono in rialzo (S&P +0,8%), verso settimana positiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 8 ago - A poco piu' di due ore dalla fine della seduta Wall Street prosegue in rialzo, con gli indici che si preparano a chiudere la settimana in positivo. Il Dow Jones va verso un rialzo di piu' dell'1,5% da lunedi', l'S&P 500 di oltre il 2,5% mentre il Nasdaq e' pronto a registrare un aumento di oltre 3,9% da inizio settimana. Gran parte dei guadagni dell'indice ad alta concentrazione tecnologica sono stati sostenuti da Apple, che questa settimana ha registrato un'impennata di oltre il 13% e oggi guadagna oltre il 4%.

Gli investitori oggi si sono focalizzati sulla nomina da parte del presidente Trump di Stephen Miran alla Federal Reserve e l'entrata in vigore del suo nuovo regime di dazi.

Trump, in un post su Truth Social, ha messo in guardia i tribunali statunitensi dal revocare la sua politica sui dazi, scrivendo che se lo facessero, "sarebbe di nuovo il 1929, una GRANDE DEPRESSIONE". Il presidente ha poi ribadito che i dazi hanno avuto un "enorme impatto positivo" sul mercato e che ogni giorno vengono stabiliti "nuovi record" e allo stesso tempo "centinaia di miliardi di dollari si riversano nelle casse del nostro Paese". Nel frattempo l'oro vola sul Comex (+1,1% a 3.491,60 dollari l'oncia), sfiorando nuovi record, proprio grazie alle imposizioni di dazi sui lingotti da un chilo, i piu' scambiati sul mercato dei metalli. Sul fronte aziendale, da segnalare il crollo di Trade Desk che perde .il 37,7%. Sebbene gli utili dell'azienda siano stati sorprendentemente solidi, il CEO Jeff Green ha avvertito che la crescita dei ricavi potrebbe rallentare nel terzo trimestre. Bene invece AMC Networks (+14,2%) dopo che i risultati del secondo trimestre della societa' hanno superato le aspettative di Wall Street. Come anche Gilead e Monster Beverage, rispettivamente in crescita dell'8,7% e del 6,1%.

In questo momento, il Dow Jones guadagna 242,25 punti (+0,55%), mentre l'S&P 500 avanza di 49,34 punti (+0,78%) ed il Nasdaq sale di 191,46 punti (+0,90%).

