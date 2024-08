Wall Street: indici ora sotto la parita', brilla Target (+12%) dopo i conti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 21 ago - Indici ora tutti sotto la parita', a Wall Street, svanito l'effetto dato dalla revisione decisamente in ribasso del numero dei posti di lavoro creati nei dodici mesi terminati a marzo.

L'economia statunitense ha infatti creato 818.000 posti di lavoro in meno di quanto precedentemente riportato, secondo il rapporto pubblicato dal Bureau of Labor Statistics del dipartimento del Lavoro. L'occupazione e' dunque cresciuta di quasi il 30% in meno rispetto ai 2,9 milioni di unita' inizialmente riportati tra l'aprile del 2023 al marzo 2024.

Questa revisione in ribasso rafforza l'opinione che la Fed procedera' presto con i tagli ai tassi d'interesse. In questo senso, c'e' attesa per venerdi', quando il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, interverra' al simposio di Jackson Hole (in Italia saranno le 16). Al momento, secondo il FedWatch Tool di Cme Group, c'e' il 100% di possibilita' di un taglio di almeno 25 punti base il prossimo 18 settembre, con il 30,5% di possibilita' riservato a un taglio di 50 punti base. Piu' tardi, intanto, la Fed pubblichera' i verbali dell'ultima riunione. Passando all'azionario, il titolo di Target guadagna oltre il 12% ed e' il migliore sullo S&P 500, dopo una trimestrale superiore alle attese, con un utile per azione di 2,57 dollari su ricavi di 25,45 miliardi, contro i 2,18 dollari su 25,21 miliardi del consensus. Inoltre, la catena di grandi magazzini ha alzato la guidance sui profitti annuali da 8,60-9,60 dollari a 9-9,70 dollari. Al contrario, il titolo di Macy's cede il 12%, dopo che la catena della grande distribuzione ha abbassato le previsioni sulle vendite per l'intero anno, che saranno inferiori allo scorso anno. Nel secondo trimestre, ha registrato un utile adjusted di 53 centesimi, superiore ai 30 centesimi delle attese, su ricavi di 4,94 miliardi, con il consensus invece a 5,12 miliardi. Il titolo di JD.com perde il 5%, dopo che Walmart (+0,2%) ha venduto la sua quota azionaria nella societa' cinese di commercio elettronico. Il titolo di Nike guadagna lo 0,4%, dodicesimo giorno consecutivo in rialzo: se resistera' fino alla chiusura, si trattera' della serie positiva piu' lunga dal febbraio 2007; dall'inizio del mese, guadagna circa il 12%, mentre dall'inizio dell'anno perde quasi il 23%; la perdita rispetto alla chiusura piu' alta, risalente al 5 novembre 2021, e' di quasi il 53%. In questo momento, il Dow Jones scende di 50,37 punti (-0,12%), lo S&P 500 perde 2,74 punti (-0,05%), il Nasdaq e' in ribasso di 8,28 punti (-0,05%). Il petrolio Wti al Nymex ha invertito rotta e ora perde l'1,22% a 72,22 dollari al barile.

