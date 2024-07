Wall Street: indici ora piatti, Powell ora sembra piu' "colomba" sui tassi

Ha parlato ritorno economia verso iter disinflazionistico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 02 lug - Gli indici sono ora piatti a Wall Street, in rialzo rispetto all'inizio della seduta. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e' sembrato "piu' colomba" rispetto alle ultime conferenze stampa, durante il suo intervento odierno al forum di Sintra, in Portogallo. Powell ha parlato di un ritorno dell'economia statunitense verso un percorso disinflazionistico: questo potrebbe essere il segnale di una Fed pronta a tagliare i tassi d'interesse forse gia' a settembre. Questa possibilita' potrebbe essere rafforzata da un debole rapporto sull'occupazione, la cui pubblicazione e' in programma venerdi'. In questo momento, il Dow Jones perde 22,82 punti (-0,06%), lo S&P 500 sale di 0,81 punti (+0,01%), il Nasdaq guadagna 16,14 punti (+0,09%). Il petrolio Wti al Nymex e' in rialzo dello 0,07% a 83,44 dollari al barile.

