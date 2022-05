Wall Street: indici ora giu', Dj (-0,64%) verso ottavo calo settimanale di fila (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 mag - Dopo un inizio incoraggiante, gli indici a Wall Street sono ora tutti in calo. Il Dow Jones chiudera' probabilmente in calo l'ottava settimana consecutiva, una sequenza che non si verifica dal 1932, lo S&P 500 rischia di finire in un mercato 'orso', ovvero con un ribasso del 20% dal record di gennaio.

Restano le preoccupazioni sulla crescita economica e l'inflazione. La direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, ha avvertito che "sta diventando piu' difficile per le Banche centrali ridurre l'inflazione senza causare una recessione". "I leader del G7 devono prepararsi per molteplici potenziali shock inflativi - ha aggiunto - i costi stanno aumentando per la guerra in Ucraina e per la politica zero-Covid della Cina". Passando all'azionario, otto settori su undici sono ora in calo, dopo una partenza positiva per tutti. Il titolo di Foot Locker guadagna il 2,8%, dopo che la catena di negozi di abbigliamento sportivo ha registrato un profitto trimestrale di 1,60 dollari per azione, ovvero cinque centesimi sopra le attese, su ricavi invece poco sotto le previsioni. Il titolo di Deere & Company perde invece l'11,8%, dopo un utile per azione di 6,81 dollari, superiore di 10 centesimi alle attese, su ricavi pero' inferiori al consensus. La societa' che produce macchine agricole ha inoltre alzato l'outlook sull'intero 2022. Peggio, sullo S&P 500, fa solo Ross Stores, un'altra catena retail colpita dall'inflazione: dopo una trimestrale inferiore alle attese, il suo titolo cede il 23% e scende al minimo dell'ultimo anno. Nei giorni scorsi, i titoli di Target e Walmart hanno subito pesanti cali, scendendo ai minimi dell'ultimo anno, dopo trimestrali indebolite dall'aumento dei costi; oggi, cedono rispettivamente lo 0,5% e lo 0,25%. In questo momento, il Dow Jones perde 198,94 punti (-0,64%), lo S&P 500 scende di 22,62 punti (-0,58%), il Nasdaq e' in ribasso di 80,80 punti (-0,71%). Il petrolio Wti al Nymex e' in rialzo dello 0,35% a 112,60 dollari al barile.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 20-05-22 17:10:39 (0449) 5 NNNN