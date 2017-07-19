Wall Street: indici in rialzo (Dj +1,1%) e Wti in caduta dopo schiarita Usa-Iran (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 3 ago - Apertura in buon rialzo a Wall Street, dopo che nel weekend il presidente Donald Trump ha annullato gli attacchi statunitensi contro l'Iran, facendo scendere i prezzi del petrolio, nel primo giorno di contrattazioni del nuovo mese. Anche i rendimenti dei titoli del Tesoro sono diminuiti, in quanto le preoccupazioni sull'inflazione si sono leggermente attenuate: il rendimento del titolo di riferimento a 10 anni e' sceso di 6 punti base al 4,68%. Detto questo, "gli investitori mantengono un atteggiamento cauto, poiche' 'ci siamo gia' passati' ed e' probabile che il conflitto debba ancora progredire, prima di raggiungere una soluzione (se mai ci sara')", ha scritto Adam Crisafulli, fondatore di Vital Knowledge, in una nota, riportata dalla Cnbc. Questa settimana gli investitori avranno anche a disposizione una serie di dati sul mercato del lavoro da analizzare, che culmineranno venerdi' con la pubblicazione, molto attesa, del rapporto sull'occupazione. Secondo le stime di FactSet, si prevede che l'economia statunitense abbia aggiunto 87.500 posti di lavoro, rispetto ai 57.000 del mese precedente. Il tasso di disoccupazione e' destinato ad aumentare leggermente, passando dal 4,2% al 4,3%. Dopo i primi minuti di scambi, il Dow Jones guadagna 564,70 punti (+1,08%), lo S&P 500 sale di 33,60 punti (+0,45%), il Nasdaq aggiunge 90,97 punti (+0,36%). Il petrolio Wti al Nymex scende del 6,44% a 79,22 dollari al barile.

AAA-Pca.

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