Wall Street: indici in rialzo (Dj +0,75%), settimana positiva grazie a dati inflazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 12 ago - Buone notizie per gli statunitensi arrivano dalle pompe di benzina, con il prezzo medio di un gallone (3,785 litri) tornato sotto i 4 dollari per la prima volta dall'inizio di marzo. A giugno, i prezzi avevano superato in media i 5 dollari. Ad agosto, intanto, gli statunitensi si stanno dimostrando piu' ottimisti sull'economia rispetto al mese precedente: l'indice preliminare sulla fiducia redatto mensilmente dall'Universita' del Michigan e' stato pari a 55,1 punti, dopo i 51,5 di luglio (51,1 la lettura preliminare); le attese erano per un dato a 52,5. Per quanto riguarda l'inflazione, le aspettative a un anno sono calate dal 5,2% al 5%, quelle a cinque anni sono invece aumentate dal 2,9% al 3%.

Passando all'azionario, il titolo di Rivian perde l'1,15%: la casa di veicoli elettrici ha registrato conti trimestrali superiori alle attese, ma prevede ora una perdita annuale di 5,4 miliardi di dollari, contro i 4,75 miliardi stimati a maggio. Il titolo di Johnson & Johnson perde lo 0,5%, dopo che la societa' ha comunicato che la vendita di talco per bambini sara' interrotta a livello mondiale a partire dal 2023. La decisione arriva dopo che la societa' ha gia' fermato le vendite negli Stati Uniti e in Canada nel 2020.

Circa 34.600 cause sono state intentate e molte altre sono attese in futuro contro il talco di Johnson & Johnson, accusato di contenere tracce di amianto, che avrebbero provocato il cancro alle ovaie a decine di donne e anche altre malattie. Sul Dow Jones, oltre a J&J, sono in calo Chevron, che perde l'1,3%, e Visa (-0,08%). Resta in evidenza Disney, il migliore sul Dow Jones con un guadagno del 2,5%, dopo il +5,42% di ieri, grazie alla trimestrale pubblicata mercoledi' dopo la chiusura dei mercati, con utili e ricavi sopra le attese e l'annuncio dell'aumento del costo dell'abbonamento a Disney+, la piattaforma streaming che ha ottenuto a sua volta risultati migliori delle attese sul numero di nuovi abbonati. A proposito di abbonati, si registra il sorpasso a Netflix, il cui titolo guadagna oggi l'1,2%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 12-08-22 18:23:32 (0378) 5 NNNN