Wall Street: indici in rialzo (Dj +0,2%) dopo testimonianza Powell

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 13 nov - A meta' seduta a Wall Street gli indici hanno cancellato le perdite di inizio giornata e viaggiano al di sopra della parita'. I mercati traggono beneficio dai commenti del numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, che nella sua testimonianza dinanzi alla commissione economica congiunta del Congresso, ha detto che la banca centrale e' pronta ad intervenire 'se ci saranno dei cambiamenti sostanziali' all'outlook. Durante l'audizione, Powell ha inoltre dato l'impressione che per la banca centrale un ulteriore taglio dei tassi e' piu' probabile rispetto a un aumento dei tagli anche se l'allenamento monetario non e' piu' la prima opzione per la Fed. Powell ha detto che la Fed si aspetta una 'crescita economica sostenibile, un forte mercato del lavoro e inflazione vicino al target del 2%', ma nota che la crescita globale debole e le incertezze provenienti dal fronte commerciale hanno pesato sull'economia americana e 'comportano rischi continui'. Il governatore si e' inoltre detto preoccupato per il bilancio federale, che e' su una strada 'insostenibile, con un alto livello di debito che continua ad aumentare'. Sul fronte aziendale, Nike guadagna l'1,31% a 90,67 dollari dopo che il colosso dell'abbigliamento sportivo ha deciso di non vendere piu' i suoi prodotti su Amazon. Amazon cede lo 0,95% a 1.761,09 dollari. Apple sale dello 0,80% a 264,06 dollari dopo che il colosso di Cupertino ha svelato il nuovo MacBook Pro con una schermo piu' grande e una nuova tastiera. La controllante di Google, Alphabet, guadagna lo 0,26% a 1.302,15 dollari dopo che il Wall Street Journal ha scritto che il gigante di Mountain View vuole offrire conti correnti ai consumatori, entrando cosi' nel settore bancario. Il Djia sale dello 0,24% a quota 27.757,57 punti; l'S&P 500 guadagna lo 0,15% a quota 3.096,54 punti; e il Nasdaq avanza dello 0,12% a quota 8.495,91 punti. Il petrolio a dicembre al Nymex segna un +0,86% a 57,29 dollari al barile dopo che il segretario generale dell'Opec, Sanusi Barkindo, ha detto di aspettarsi un calo della produzione shale americana.

