Wall Street: indici in netto calo (Dj -1,55%), verso mese negativo con allarme Omicron

Sul petrolio Wti forti vendite : -7,3% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 30 nov - Prosegue non lontana dai minimi intraday la seduta a Wall Street, con gli investitori preoccupati dopo i dubbi delle societa' farmaceutiche sull'efficacia dei vaccini contro la variante Omicron del coronavirus. La situazione a Wall Street e' poi peggiorata dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell, ha ipotizzato di accelerare il tapering. Con la crisi provocata dalla pandemia, la Fed ha iniziato ad acquistare 120 miliardi di dollari in bond per sostenere l'economia, ma durante l'ultima riunione ha deciso di ridurre gli acquisti di 15 miliardi al mese, con l'obiettivo di mettere fine al programma di aiuti a giugno. I titoli delle societa' farmaceutiche sono tornati al centro delle attenzioni: dopo aver guadagnato oltre il 30% nelle precedenti due sedute, oggi Moderna perde il 3,6%, BioNTech l'1,7%, Regeneron l'1,6%; Pfizer e' invece il migliore - con pochi titoli nel complesso in positivo - sullo S&P 500, con un rialzo del 3,36%. Passando al settore tecnologico, bene Apple, che guadagna il 2,6% ed e' uno dei cinque titoli in rialzo sul Nasdaq 100; il titolo di Twitter perde il 3,8%, dopo aver perso ieri il 2,7% con le dimissioni di Jack Dorsey da amministratore delegato. Amazon perde l'1,4%, Alphabet il 2%.

Tra gli undici settori, tutti in negativo, i peggiori sono l'energetico e quello della comunicazione, in calo di circa il 2,5%. In questo momento, il Dow Jones perde 545,19 punti (-1,55%), lo S&P 500 cede 70,13 punti (-1,51%), il Nasdaq Composite e' in ribasso di 244,25 punti (-1,55%). Quella di oggi e' l'ultima seduta di novembre: i tre indici si avviano verso un mese negativo. Il petrolio Wti al Nymex paga l'incertezza e le paure per Omicron e perde il 7,32% a 64,83 dollari al barile; ieri aveva guadagnato il 2,6%, dopo il -13% di venerdi'. L'oro ha perso 8,70 dollari, lo 0,5%, e ha chiuso a 1.776,50 dollari all'oncia, per un calo mensile di circa lo 0,4%. Euro in rialzo dello 0,15% a 1,1311 dollari.

Bitcoin in calo dell'1,49% a 57.851,60 dollari.

