Wall Street: indici in lieve calo (Dj -0,14%), Microsoft aggiorna record

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 18 ago - Indici in lieve calo a Wall Street, in attesa dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve. Gli investitori attendono degli indizi sulle prossime mosse della Banca centrale statunitense sull'inizio del tapering, ovvero sulla riduzione degli aiuti che hanno finora sostenuto l'economia nel periodo di crisi. In generale, tra commenti pubblici e indiscrezioni riportate da Cnbc e Wall Street Journal, si fa strada l'ipotesi di una riduzione degli aiuti della Fed gia' prima della fine del 2021. I dati macroeconomici deludenti registrati in Cina e negli Stati Uniti, negli ultimi giorni, hanno pero' alimentato le preoccupazioni riguardo a un rallentamento della crescita dell'economia globale causato dalla variante Delta. Variante che sta facendo crescere il numero di morti e di nuovi casi: gli Stati Uniti hanno registrato in un giorno oltre mille morti per la prima volta da marzo. Ieri sera, l'amministrazione Biden ha annunciato che l'obbligo di indossare la mascherina a bordo di aerei, treni, autobus e negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie e' stato esteso fino alla meta' di gennaio. Oggi, l'amministrazione ha annunciato che oltre 155 milioni di persone potranno ricevere la terza dose del vaccino a partire dal 20 settembre, a 8 mesi dalla seconda dose dei vaccini di Pfizer o Moderna. Sul fronte azionario, il titolo di Microsoft ha aggiornato oggi il suo record a 294,82 dollari e ora vale 293,40 dollari (+0,3%). Apple perde circa l'1,2%, dopo aver registrato ieri una nuova quotazione record a 151,68 dollari. Lowe's guadagna circa il 10% ed e' il migliore sullo S&P 500, dopo aver registrato profitti trimestrali di 4,25 dollari ad azione, contro i 4,01 del consensus, e ricavi superiori alle attese, con vendite nei 'same-store' calate dell'1,6%, contro il -2,2% del consensus.

Lowe's, catena che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha poi migliorato le previsioni per l'anno in corso. A poco piu' di due ore dalla chiusura, il Dow Jones cede 49,80 punti (-0,14%), lo S&P 500 perde 6,74 punti (-0,15%), il Nasdaq Composite guadagna 2,65 punti (+0,02%). In calo il petrolio Wti, che al Nymex cede l'1,67% a 65,48 dollari al barile e si avvia verso la chiusura piu' bassa da maggio. L'oro ha perso 3,40 dollari, lo 0,2%, e ha chiuso la seduta a 1.784,40 dollari all'oncia. Euro stabile a 1,17 dollari.

