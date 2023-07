Wall Street: indici in calo (S&P -0,8%), Microsoft (+1,2%) avanza verso i 3.000 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 lug - Prosegue in lieve recupero, ma sempre in deciso calo, la seduta a Wall Street, dopo il robusto dato sull'occupazione nel settore privato, che a giugno ha registrato la migliore performance da luglio 2022 e ha sorpreso gli analisti.

Secondo il rapporto mensile redatto da Automatic Data Processing (Adp), l'agenzia che si occupa di preparare le buste paga, lo scorso mese sono stati creati 497.000 posti di lavoro rispetto a maggio, mentre le previsioni erano per la creazione di 220.000 posti di lavoro. Il timore degli analisti e' che la forza del mercato del lavoro spinga la Fed a portare avanti a lungo la sua politica restrittiva per frenare l'inflazione. Sull'azionario, il titolo di Microsoft guadagna l'1,2% ed e' l'unico in positivo sul Dow Jones - insieme, ora, a UnitedHealth, che guadagna lo 0,1% - dopo che Morgan Stanley ha alzato il price target sul gigante tech, affermando che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale potrebbe far alzare la sua capitalizzazione oltre i 3.000 miliardi di dollari; al momento, e' di quasi 2.600 miliardi.

A proposito di capitalizzazioni oltre i 3.000 miliardi, Apple - che ha chiuso sopra i 3.000 miliardi le ultime tre sedute, prima societa' al mondo a superare tale soglia - perde oggi lo 0,12%. In questo momento, il Dow Jones perde 362,91 punti (-1,06%), lo S&P 500 cede 36,64 punti (-0,82%), il Nasdaq e' in calo di 122,60 punti (-0,89%). Il petrolio Wti al Nymex e' in ribasso dello 0,33% a 71,55 dollari al barile. L'oro ha perso 10,90 dollari, lo 0,57%, a 1.908,70 dollari all'oncia, chiusura piu' bassa dal 14 marzo. Euro in rialzo dello 0,23% a 1,0881 dollari. Bitcoin in calo dello 0,73% a 30.243 dollari.

AAA-Pca

