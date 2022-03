Wall Street: indici girano in positivo, speranze dopo telefonata Biden-Xi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 18 mar - Gli indici a Wall Street - dopo una mattina di oscillazioni- virano al rialzo, mentre lo S&P 500 continua il rally degli ultimi tre giorni che potrebbe portare al piu' consistente guadagno in una settimana del benchmark azionario. Il presidente Joe Biden ha tenuto una telefonata di quasi due ore con il presidente cinese Xi Jinping. Secondo una nota stampa pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri cinese, "la crisi in Ucraina non e' qualcosa che vogliamo vedere", avrebbe detto Xi, aggiungendo che il conflitto e lo scontro non sono nell'interesse di nessuno, mentre la pace e la sicurezza sono cio' che la comunita' internazionale dovrebbe apprezzare di piu' e la Cina e gli Stati Uniti dovrebbero "lavorare per la pace e la tranquillita' nel mondo". Una nota del Cremlino ha riferito che il presidente russo Vladimir Putin telefonando al cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha detto che l'Ucraina stava bloccando i colloqui con "proposte irrealistiche". Nel frattempo, i leader mondiali stanno spingendo per un'indagine sui ripetuti attacchi della Russia contro obiettivi civili, compresi gli attacchi aerei su scuole, ospedali e aree residenziali. I dati macroeconomici di oggi hanno evidenziato che le vendite di case esistenti sono diminuite del 7,2% tra gennaio e febbraio, scendendo a un tasso annuo destagionalizzato di 6,02 milioni. Il superindice economico pubblicato dal Conference Board e' aumentato dello 0,3% a febbraio e ha segnalato una ripresa della crescita economica, con la variante Omicron non piu' percepita come minaccia. Sul fronte azionario Moderna guadagna il 4,02%, dopo aver chiesto l'autorizzazione per la quarta dose di vaccino. Boeing sale dell'1,20% alla notizia che Delta airlines sta esplorando una commessa per 100 jet. Apple guadagna l'1,39% dopo che la casa automobilistica Porsche ha annunciato la possibilita' di progetti congiunti. Tesla e' in rialzo del 3,5% dopo che Morgan Stanley ha valutato positivamente la parte del piano industriale della compagnia. Arrivati quasi a meta' seduta, il Dow Jones recupera 9,62 punti (+0,03%), lo S&P 500 aggiunge 21,41 punti (+0,49%), il Nasdaq e' in rialzo di 179,93 punti (+1,32%). Il petrolio Wti al Nymex sale dell'1,11% a 104,12 dollari al barile. Il Bitcoin guadagna l'1,41% a 41.331 dollari.

