Wall Street: indici continuano a salire (Dj +0,7%), Powell vede inizio tapering

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 27 ago - Continuano a salire gli indici a Wall Street, con S&P 500 e Nasdaq Composite che continuano ad aggiornare i rispettivi record intraday. Gli indici approvano il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole. Powell ha detto che l'inizio del tapering e' probabile entro la fine dell'anno, che l'inflazione resta transitoria e calera' con il tempo; l'aumento dei tassi d'interesse, invece, e' ancora lontano. All'incontro della Fed alla fine di luglio, "ero del parere, come la maggior parte dei partecipanti, che se l'economia evolvera' ampiamente come anticipato, potrebbe essere appropriato iniziare a ridurre il passo" degli acquisti della Fed in asset da 120 miliardi di dollari al mese "quest'anno". Da quell'incontro, l'economia ha visto "ulteriori progressi, sotto forma di un forte rapporto sull'occupazione di luglio, ma ha visto anche un'ulteriore diffusione della variante Delta" del coronavirus, ha detto. Con la pandemia di coronavirus che ha colpito l'economia statunitense nel marzo 2020, la Fed ha portato i tassi d'interesse vicini allo zero e ha iniziato ad acquistare 120 miliardi di dollari al mese in titoli di Stato (80 miliardi) e titoli garantiti da mutui ipotecari (40 miliardi) come ulteriore stimolo. Powell non ha fornito indicazioni sulle date, ma dalle sue parole sembra piu' possibile un inizio del tapering dopo la riunione di novembre, mentre i 'falchi' spingono per settembre. "Il momento e il passo delle prossime riduzioni negli acquisti di asset non intendono dare un segnale diretto riguardo al rialzo dei tassi d'interesse, per cui abbiamo articolato un diverso e piu' stringente test" ha chiarito Powell. Sul fronte azionario, il titolo di Gap guadagna il 2,4%, dopo una trimestrale migliore delle attese, mentre Peloton, reduce da conti deludenti, cede il 6%. Il settore con i maggiori rialzi e' l'energetico, che sale di oltre il 3% grazie all'aumento del prezzo del petrolio: Occidental Petroleum guida i rialzi sullo S&P 500 con un guadagno del 7,3%. Nessuno degli undici settori sullo S&P 500 e' in calo. Tra i Big Tech, Alphabet sale del 2% e fa segnare un nuovo record. A poco piu' di due ore dalla chiusura, il Dow Jones guadagna 249,25 punti (+0,71%), lo S&P 500 sale di 40,40 punti (+0,9%), il Nasdaq aggiunge 187,21 punti (+1,25%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna l'1,94% a 68,73 dollari al barile, a causa di un uragano nel Golfo del Messico che sta provocando la chiusura degli impianti. L'oro ha guadagnato 24,30 dollari, quasi l'1,4%, e ha chiuso la seduta a 1.819,50 dollari all'oncia, con un guadagno settimanale di circa il 2%. Euro in rialzo dello 0,37% a 1,1797 dollari.

