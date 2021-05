Wall Street: indici accelerano, Dow Jones (+1,4%) torna sopra 34.000 punti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 13 mag - Accelerano gli indici a Wall Street, dopo i selloff dei primi tre giorni della settimana. Oggi, sugli indici non incide l'inflazione, dopo il deciso rialzo dei prezzi al consumo e alla produzione. Continuano a scendere le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione, segno della ripresa economica.

Sotto pressione dall'inizio del mese, i titoli tech sono i migliori e guadagnano l'1,84%, spinti da Apple (+2,1%), Microsoft (+2,4%) e Amazon (+0,7%). Anche il settore energetico, l'unica sotto la parita' all'inizio della giornata, e' ora in positivo. Sul Dow, il titolo migliore e' Boeing, in rialzo del 3,37% dopo aver ricevuto il via libera dalle autorita' statunitensi per gli oltre 100 737 Max messi a terra recentemente per problemi elettrici, ora risolti. In questo momento, il Dow Jones guadagna 490,47 punti (+1,46%) a 34.078,13, lo S&P 500 sale di 58,96 punti (+1,45%), il Nasdaq e' in rialzo di 203,35 punti (+1,56%). Il petrolio Wti, dopo aver chiuso la seduta di ieri al Nymex ai massimi da marzo, perde il 2,27% a 64,58 dollari al barile, a causa dell'aggravarsi della crisi in India, dove continuano ad aumentare i casi di Covid-19 (l'India e' il terzo importatore al mondo di petrolio), e del ritorno in servizio, seppur parziale, della rete di oleodotti Colonial Pipeline, ferma da venerdi' scorso per un attacco hacking. La carenza di carburante nelle stazioni di servizio, soprattutto sulla East Coast, ha portato il prezzo medio di un gallone (3,78 litri) di benzina oltre i 3 dollari per la prima volta in sei anni e mezzo.

