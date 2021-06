Wall Street: ieri seduta poco mossa, petrolio Wti ai massimi da ottobre 2018

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 giu - Ieri, seduta poco mossa a Wall Street. Gli investitori attendono nuovi dati sull'inflazione (domani), dopo aver assimilato il rapporto sull'occupazione di venerdi' scorso, che ha mostrato un calo della disoccupazione dal 6,1% al 5,8%, ma ha deluso le attese sul numero di posti di lavoro creati. Le attenzioni degli investitori saranno poi sul prossimo incontro del Federal Open Market Committee (Fomc), il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, previsto il 15-16 giugno.

Attese, naturalmente, indicazioni sulla politica monetaria e sull'inflazione; in molti credono che la Fed possa cominciare a preparare i mercati per un futuro tapering. Ieri, altra giornata tranquilla sui mercati, con in programma solo il deficit della bilancia commerciale di aprile (diminuito, dopo il record di marzo) e il rapporto Jolts sulle offerte di lavoro, che hanno fatto segnare un nuovo record ad aprile, per la prima volta sopra i 9 milioni di unita', dopo aver superato per la prima volta gli 8 milioni nel mese di marzo.

Il Dow Jones Industrial Average ha perso 30,42 punti (-0,09%), lo S&P 500 e' salito di 0,74 punti (+0,02%), il Nasdaq ha guadagnato 43,19 punti (+0,31%). Il petrolio Wti al Nymex ha chiuso per la prima volta sopra i 70 dollari in oltre due anni e mezzo: ieri, il barile ha guadagnato 82 centesimi, l'1,2%, terminando la seduta a 70,05 dollari, massimi dall'ottobre 2018. La scorsa settimana, ha guadagnato circa il 5%, grazie alle stime ottimistiche sulla domanda durante l'estate e alla conferma che i Paesi dell'Opec+ continueranno ad aumentare gradualmente la produzione. Tra gli analisti, c'e' chi scommette che il barile tornera' a costare 100 dollari entro la fine dell'anno. L'oro ha perso 4,40 dollari, lo 0,2%, a 1.894,40 dollari all'oncia. Euro poco mosso a 1,2172 dollari, biglietto verde in rialzo dello 0,22% a 109,49 yen, sterlina di fatto invariata a 1,416 dollari. Bond, rendimento del decennale in calo di 4,3 punti base all'1,527%, il minimo dall'11 marzo.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 09-06-21 07:59:55 (0084) 5 NNNN