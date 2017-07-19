Wall Street: ieri seduta in rialzo (S&P +0,56%) trainata dai tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 feb - Ieri, seduta in rialzo a Wall Street, sostenuta dai guadagni dei principali titoli tecnologici. Lo S&P 500 e' salito dello 0,56%, chiudendo a 6.881,31, il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,78%, chiudendo a 22.753,63. Il Dow Jones Industrial Average e' salito di 129,47 punti, ovvero dello 0,26%, attestandosi a 49.662,66.

Le azioni di Nvidia sono aumentate dell'1,6%, in scia all'annuncio di Meta Platforms, che utilizzera' milioni di chip Nvidia per la realizzazione dei suoi data center.

Analogamente, Amazon, un altro membro dei "Magnifici Sette", ha registrato un rialzo di quasi il 2% dopo che Pershing Square di Bill Ackman ha aumentato la sua partecipazione nel gigante dell'e-commerce del 65% durante il quarto trimestre.

Micron Technology ha registrato guadagni del 5,3%, dopo che Appaloosa Management di David Tepper ha aumentato la sua partecipazione nel produttore di chip.

Gli investitori hanno poi analizzato i verbali della riunione di gennaio della Federal Reserve, che hanno rivelato che i partecipanti hanno ampiamente approvato la decisione della banca centrale di lasciare invariato il tasso di interesse di riferimento in un intervallo compreso tra il 3,5% e il 3,75%.

Tuttavia, i funzionari sono rimasti divisi sulla direzione della politica monetaria da seguire.

I prezzi del petrolio sono balzati, mentre Wall Street assimilava gli ultimi sviluppi tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente J.D. Vance ha dichiarato che l'Iran non ha rispettato le linee rosse degli Stati Uniti nei colloqui nucleari di questa settimana e che un'azione militare e' ancora una possibilita'.

