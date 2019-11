Wall Street: ieri seduta in calo (Dj -0,4%) su timori per accordo con Cina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 nov - Gli indici a Wall Street hanno terminato la seduta di mercoledi' 20 novembre a causa dei timori che la 'fase uno' dell'accordo commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina potrebbe non essere firmata prima della fine dell'anno. Stando alla stampa americana, i negoziati sono arrivati a un'impasse: Pechino pretende la rimozione dei dazi gia' entrati in vigore, mentre Washington insiste sulla necessita' che la Cina aumenti gli acquisti di prodotti agricoli. A peggiorare le cose, il Senato americano ha approvato una mozione a sostegno dei manifestanti pro-democrazia di Hong Kong, irritando ulteriormente Pechino che ha accusato Washington di interferenza negli affari interni. Gli investitori hanno anche reagito alle minute della Federal Reserve, in cui i membri del braccio di politica monetaria della banca centrale americana sembrano escludere ulteriori tagli dei tassi di interesse a meno che le condizioni economiche non cambino in modo "significativo". Il petrolio a dicembre quotato a New York ha guadagnato 1,90 dollari, il 3,4%, a 57,11 dollari a barile sulla scia dell'aumento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dell'impegno russo a continuare a cooperare con l'Opec. A sostenere il prezzo dell'oro nero e' anche l'aumento inferiore alle attese delle scorte Usa che sono salite di di 1,379 milioni di barili contro attese per un +1,5 milioni. Il Djia ha perso 112,93 punti, lo 0,40%, a quota 27.821,09. L'S&P 500 ha ceduto 11,72 punti, lo 0,38%, a quota 3,108.46. Il Nasdaq ha lasciato sul terreno 43,93 punti, lo 0,51%, a quota 8.526,73.

