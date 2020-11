Wall Street: ieri seduta debole (Dj -0,58%) dopo record, oggi stop per il Ringraziamento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 nov - Restano forti i timori per il coronavirus, con il numero di ricoverati che ha fatto segnare il quindicesimo record consecutivo; martedi', registrati piu' di 2.000 morti, come non succedeva da maggio. Le notizie positive sui risultati delle sperimentazioni non bastano: ora c'e' la preoccupazione per la capacita' degli Stati di distribuire i vaccini, quando saranno pronti. Ma gli Stati "sono al verde" e servono i fondi federali per farlo, ha avvertito il governatore di New York, Andrew Cuomo. "Stimano che il costo per gli Stati per distribuire il vaccino sia di 8 miliardi. Finora, il governo ha fornito 200 milioni". Il piano del presidente eletto Joe Biden prevede lo stanziamento di 25 miliardi di dollari e la garanzia che "tutti gli americani lo riceveranno, gratuitamente". La Fed, intanto, pensa di ampliare il programma di acquisto mensile di titoli di Stato e titoli garantiti da mutui ipotecari, al momento di 120 miliardi di dollari, per sostenere la ripresa, notando che esistono "rischi notevoli" per il medio periodo. Sul fronte azionario, Salesforce.com ha guidato i ribassi sul Dow, con un -5,37% provocato dall'indiscrezione di stampa secondo cui sarebbe in trattativa per acquistare Slack Technologies (+37,59%). Dopo i forti rialzi dei giorni precedenti, il settore energetico e' stato il peggiore sullo S&P 500, con un calo del 2,4%. Tra gli altri titoli, quello di Gap e' crollato del 19,61% dopo una trimestrale peggiore delle attese, con utili di 25 centesimi per azione su ricavi per 3,99 miliardi di dollari, contro attese per 32 centesimi di profitto e un volume d'affari di 3,82 miliardi; la societa', comunque, si e' detta "ottimista" sul futuro. Sul Dow, solo quattro titoli hanno guadagnato piu' dello 0,5%: Walgreens (+1,42%), Apple (+0,74%), Nike (+0,62%) e Visa (+0,57%). ViacomCbs ha guadagnato lo 0,90% dopo aver annunciato che vendera' la casa editrice Simon & Schuster a Penguin Random House per circa 2,175 miliardi di dollari; la transazione dovrebbe chiudersi nel 2021. Delta Air Lines ha recuperato le perdite e chiuso in rialzo dello 0,07% dopo che i suoi piloti hanno accettato una riduzione fino al 5% delle ore di volo e un taglio al salario minimo per i piloti a rischio licenziamento, per evitare fino al 2022 tagli al personale; Delta aveva programmato il licenziamento di oltre 1.700 piloti. Continua la corsa del titolo di Tesla, che ha guadagnato il 3,35%, permettendo al cofondatore e amministratore delegato Elon Musk di rafforzarsi al secondo posto nella classifica di Bloomberg delle persone piu' ricche del mondo; dall'inizio dell'anno, il titolo guadagna circa il 586%. Oggi, i mercati finanziari resteranno chiusi, visto che negli Stati Uniti si festeggia il giorno del Ringraziamento. Domani, resteranno aperti solo fino alle 13 (le 19 in Italia).

