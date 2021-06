Wall Street: ieri seduta contrastata (Dj-0,2%), chiusura record per Nasdaq

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 24 giu - Chiusura di seduta contrastata a Wall Street con gli indici del Dow Jones che nel pomeriggio erano tornati in positivo per un breve momento, ma che poi hanno chiuso al ribasso per le perdite del settore medico. Anche lo S&P 500 ha chiuso in rosso dopo i modesti guadagni della giornata, mentre per il Nasdaq si celebra ancora una chiusura record la 16esima del 2021. Intanto ieri pomeriggio il presidente della Federal Reserve di Atlanta, Raphael Bostic, intervenendo ad un panel online ha dichiarato che l'economia degli Stati Uniti sta andando molto meglio di quanto si aspettasse all'inizio dell'anno ed entro la fine del 2021 potrebbe crescere del 7%.

Bostic ha pronosticato un aumento dei tassi d'interesse gia' a partire dalla fine del prossimo anno e che gli sforzi di stimolo all'economia con l'acquisto di obbligazioni potrebbero ridursi a breve. Sempre ieri pomeriggio il segretario al Tesoro Janet Yellen ha testimoniato davanti alla sottocommissione del Senato per il budget e ha chiesto al Congresso di spostare il tetto di debito o il limite di prestito oltre il 31 luglio. Senza questa azione politica, il Governo potrebbe non riuscire ad onorare i suoi impegni e pagare i conti gia' a partire da agosto, innescando un'insolvenza sul debito pubblico. "Impensabile" ha detto la Yellen spiegando la pandemia ha richiesto misure eccezionali e resta incerta la loro durata.

A chiusura di seduta il Dow Jones Industrial Average e' sceso di 71,34 punti (-0,21%) a 33.874,24. Lo S&P 500 ha perso 4,60 punti (-0,11%) a 4.241,84. Il Nasdaq Composite ha chiuso con un aumento record di 18,46 punti (+0,13%) a 14.271,73 punti. Il barile Wty al Nymex ha chiuso la seduta a 73,24 dollari (+0,54). L'oro ha chiuso al ribasso, cedendo 1,80 dollari, lo 0,10 a 1.775,60 dollari all'oncia. Il rendimento del decennale Usa e' salito all'1,486% dall'1,471% di martedi'. Euro in ribasso a 1,193 dollari; biglietto verde in rialzo a 110,98 yen; sterlina in leggero rialzo a 1,396 dollari. Il bitcoin in rialzo del 3,5% a 34.121 dollari.

AAA-Mal

