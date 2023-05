Wall Street: ieri rally tech con Nvidia (+24,3%), solo Dj (-0,11%) risente di paure su debito -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 mag - Sull'azionario, come detto, il titolo di Nvidia ha guadagnato il 24,3% ed e' stato il migliore sullo S&P 500, dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre. La societa', grazie a questo forte rialzo, si avvicina a un miliardo di dollari di capitalizzazione, un club di cui fanno parte solo Apple, Microsoft, Alphabet e Amazon. Dal rapporto sulla crescita dei data center di Nvidia emerge l'impatto rivoluzionario ormai confermato dell'intelligenza artificiale, con una sua adozione rapida e imponente nel mondo, accompagnata da un aumento a due cifre della domanda.

La trimestrale di Nvidia ha spinto i titoli di alcune societa' del settore, come Advanced Micro Devices (AMD) e Taiwan Semiconductor, in rialzo rispettivamente dell'11% e del 12%, affossando invece quelli di altri produttori di chip, come Intel (-5,5%). Nvidia e AMD sono specializzate nelle cosiddette GPU discrete, quelle piu' usate per i videogiochi e l'intelligenza artificiale. Il contrasto sui prezzi odierni mostra uno spostamento dell'attenzione dalle societa' dei tradizionali chip per computer verso i produttori di GPU. Le GPU sono i "cervelli" alla base dei modelli di linguaggio e altre tecnologie per l'intelligenza artificiale. "Invece di milioni di CPU, avremo molte meno CPU, che pero' saranno connesse a milioni di GPU", ha detto l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, intervistato dalla Cnbc. Storicamente, e' sempre stato vero l'opposto. La CPU e' l'unita' centrale di elaborazione, ovvero il cuore operativo di qualsiasi computer, la parte che coordina l'attivita' delle altre unita' di elaborazione. La potenziale inversione nell'importanza di CPU e GPU avrebbe delle ripercussioni importanti anche a Wall Street. Sul Dow, il migliore e' stato Microsoft, in rialzo del 3,8%, con Apple che ha guadagnato lo 0,66%.

