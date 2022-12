Wall Street: ieri quinta di fila in calo per lo S&P 500, si teme una recessione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 dic - Ieri, quinta giornata consecutiva in calo per lo S&P 500, a causa dei timori per una prossima recessione. Al termine di una seduta volatile, il Dow Jones ha guadagnato 1,12 punti (+0,00%), lo S&P 500 ha chiuso in calo di 7,39 punti (-0,19%), il Nasdaq Composite ha perso 56,34 punti (-0,51%).

Gli investitori temono che la Federal Reserve possa decidere, la prossima settimana, di mantenere costante il passo dei rialzi dei tassi d'interesse per frenare l'inflazione, danneggiando l'economia. Negli ultimi quattro incontri, la Banca centrale ha sempre alzato i tassi di 75 punti base, portandoli al 3,75%-4%. Ieri, intanto, il Canada ha alzato i tassi di 50 punti base, portandoli al 4,25%. Il petrolio Wti al Nymex, dopo una partenza in rialzo, ha chiuso in calo di 2,24 dollari, il 3,02%, a 72,01 dollari al barile, la chiusura piu' bassa dal 21 dicembre 2021, a causa dei timori sulla domanda. L'oro ha guadagnato 15,60 dollari, lo 0,9%, e ha chiuso la seduta a 1.798 dollari all'oncia. Euro in rialzo dello 0,4% a 1,0508 dollari. Bitcoin in calo dell'1%, vale poco piu' di 16.800 dollari. Ieri, rendimenti in deciso ribasso per i titoli del Tesoro, vista la crescente paura di una recessione: il decennale ha perso oltre 11 punti base, scendendo sotto il 3,42%.

