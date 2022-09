Wall Street: ieri quarto calo consecutivo dopo commenti Powell, indici -4% in agosto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 01 set - Quarta seduta consecutiva in calo e mese di agosto chiuso in ribasso a Wall Street. Restano i timori sulla crescita, rafforzati dalle parole del presidente della Fed, Jerome Powell, sulla necessita' di continuare ad alzare i tassi d'interesse per contrastare l'inflazione. Ieri, a tal proposito, ha parlato Loretta Mester, presidente della Federal Reserve di Cleveland, secondo la quale "e' troppo presto per dire che l'inflazione abbia toccato il picco"; per questo, si e' detta "favorevole" a un aumento dei tassi d'interesse oltre il 4% all'inizio del 2023; al momento sono al 2,25-2,50%. Mester ha poi aggiunto di non prevedere "un taglio dei tassi nel corso del prossimo anno". Secondo Mester, "il rischio di una recessione nel prossimo anno o due e' aumentato". Intanto, l'agenzia di rating statunitense Moody's ha tagliato le previsioni per la crescita dell'economia dei Paesi del G-20 al 2,5% nel 2022 e al 2,1% nel 2023, in ribasso rispettivamente dal 3,1% e dal 2,9% previsti in precedenza. A causare la riduzione sono le condizioni finanziarie irrigidite e il forte rialzo dei prezzi di energia e beni primari dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Per le economie avanzate del G-20, previsti un +2,1% nel 2022 e un +1,1% nel 2023; per le economie emergenti, un +3,3% quest'anno e un +3,8% il prossimo anno. Passando all'azionario, il settore energetico ha perso lo 0,94%, dopo aver ceduto il 3,3% martedi': a incidere sono stati i forti cali del prezzo del petrolio, determinati dai timori sulla domanda. Ieri, il petrolio Wti al Nymex ha perso 2,09 dollari, il 2,28%, chiudendo a 89,55 dollari al barile; martedi', aveva ceduto il 5,54%. Il peggior settore di giornata e' stato quello dei materiali, in calo dell'1,21%, mentre quello della comunicazione e' stato l'unico sopra la parita' (+0,01%). Il Dow Jones ha perso 279,65 punti (-0,88%), lo S&P 500 ha ceduto 31,15 punti (-0,78%), il Nasdaq Composite ha terminato in ribasso di 66,93 punti (-0,56%). Ad agosto, il Dow ha perso il 4,1%, lo S&P 500 il 4,2% e il Nasdaq il 4,6%. I tre indici restano comunque in rialzo rispettivamente del 6,3%, dell'8,8% e dell'11,8% rispetto ai minimi toccati a meta' giugno. L'oro ha perso 10,10 dollari, lo 0,6%, e ha chiuso a 1.726,20 dollari all'oncia; ad agosto, ha perso il 2,84%.

Euro in rialzo dello 0,3% a 1,0046 dollari, in un mese segnato dal suo passaggio sotto la parita' e dai minimi degli ultimi 20 anni. Bitcoin in leggero rialzo, e' tornato sopra i 20.000 dollari. Bond, il rendimento del decennale e' salito oltre il 3,17%, in un mese segnato dai forti rialzi dovuti alla politica aggressiva della Fed sui tassi.

