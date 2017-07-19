Wall Street: ieri poco mossa, Fed mantiene tassi fermi e sposa approccio cauto

Petrolio ai massimi 4 mesi per tensioni Usa-Iran (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 29 gen - Ieri, seduta poco mossa a Wall Street, dopo che la Federal Reserve - come atteso - ha deciso di mantenere inalterati i tagli d'interesse al 3,50%-3,75%, dopo tre tagli consecutivi.

Grazie a un outlook migliorato sull'economia, si sono attenuate le preoccupazioni per il mercato del lavoro rispetto a quelle per l'inflazione. "Gli indicatori disponibili suggeriscono che l'attivita' economica si sta espandendo a un ritmo sostenuto. L'aumento dell'occupazione e' rimasto basso e il tasso di disoccupazione ha mostrato alcuni segnali di stabilizzazione", si legge nella dichiarazione post-riunione. "L'inflazione rimane piuttosto elevata". Tutto questo fa pensare a un approccio piu' cauto sul taglio dei tassi. Il Dow Jones ha guadagnato 28,86 punti (+0,06%), lo S&P 500 ha chiuso in ribasso di 0,57 punti (-0,01%), dopo aver superato per la prima volta i 7.000 punti, il Nasdaq ha guadagnato 40,34 punti (+0,17%). Il petrolio Wti al Nymex ha guadagnato lo 0,67% a 63,01 dollari al barile, raggiungendo i massimi degli ultimi 4 mesi a causa delle rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran. Prosegue l'ascesa inarrestabile dell'oro, che oggi ha guadagnato 221,70 dollari, il 4,36%, registrando una nuova chiusura record a 5.301,60 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,86% a 1,0939 dollari. Bitcoin in rialzo dello 0,40% a 89.660 dollari.

