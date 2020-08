Wall Street: ieri nuova chiusura record per il Nasdaq, Dow +0,17% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 21 ago - A sostenere gli indici e' stato il settore tech, con Apple, Facebook, Netflix, Alphabet e Microsoft che hanno tutti guadagnato almeno il 2%; Amazon ha aggiunto l'1,1%; Intel e' cresciuto dell'1,7% dopo aver accelerato i piani per un buyback. Il titolo di Tesla ha guadagnato il 6,5%, segnando un nuovo record e chiudendo per la prima volta sopra i 2.000 dollari; dall'inizio dell'anno, il rialzo e' superiore al 378%. Gli investitori si stanno dimostrando molto soddisfatti della decisione della societa' di Elon Musk di operare uno split azionario 5x1, operativo il 31 agosto. Il settore tech e' finora il migliore dall'inizio del 2020 e ha permesso allo S&P 500 di recuperare dai minimi toccati a marzo, in piena emergenza Covid-19, per poi toccare un nuovo record due giorni fa; nell'anno, Facebook ha guadagnato oltre il 30%, Apple piu' del 60%, Amazon oltre il 78%, Netflix piu' del 50%. Tra gli altri titoli di giornata, quello di Johnson & Johnson (+0,7%), che ha intenzione di lanciare entro la fine di settembre quello che potrebbe diventare il maggior trial clinico di un vaccino contro il Covid-19, con la partecipazione di 60.000 persone in tutto il mondo. Se i risultati saranno positivi, le prime dosi per l'uso d'emergenza potrebbero essere pronte all'inizio del 2021

Recentemente, J&J ha firmato un contratto da 1 miliardo di dollari con il governo federale per fornire 100 milioni di dosi agli Stati Uniti.

