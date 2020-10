Wall Street: ieri mini rimbalzo dopo il tonfo (Dj +0,5%), bene i tech -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 30 ott - Gli Stati Uniti hanno registrato mercoledi' 81.181 nuovi casi e almeno 1.016 morti a causa del coronavirus, secondo i calcoli del New York Times. Nell'ultima settimana, la media giornaliera e' stata di 75.522 casi, pari a un aumento del 41% rispetto alla media di 14 giorni prima. Si tratta di numeri mai raggiunti dall'inizio della pandemia. Il numero di ricoverati, nell'ultimo mese, e' aumentato di quasi il 50%.

In tutto, circa 9 milioni di persone sono state contagiate e circa 228.000 sono morte negli Stati Uniti. Sul fronte degli stimoli economici, dopo il fallimento delle trattative per un'intesa prima delle elezioni di martedi', si segnalano le parole del presidente Donald Trump, che ha detto che "avremo un grande piano di aiuti non appena saranno terminate le elezioni". Intervistato per un podcast, Trump ha poi detto di volere "un piano di aiuti piu' grande di quello di Pelosi", riferendosi alla speaker della Camera, accusata da Trump di non volere un accordo prima del voto per non favorirlo. Le trattative tra Casa Bianca, repubblicani e democratici su un piano di stimoli per l'economia statunitense sono ormai ferme; Pelosi ha rinnovato al segretario al Tesoro Steven Mnuchin, suo interlocutore, la necessita' di riprendere i negoziati. Sul fronte macroeconomico, ieri pubblicato anche il numero dei compromessi per la vendita di case negli Stati Uniti, sceso a settembre del 2,2% (stime +3%) a 130 punti dopo quattro rialzi consecutivi e il record registrato ad agosto. Sul fronte azionario, Tiffany ha guadagnato lo 0,7% dopo aver raggiunto un nuovo accordo per la cessione a Lvmh, che avverra' a un prezzo ridotto da 135 a 131,50 dollari per azione. Marvell Technology Group, societa' di semiconduttori, ha perso il 2,4% dopo aver annunciato l'acquisto di Inphi Corp. (+27,8%) per 10 miliardi di dollari in contanti e azioni; l'acquisizione permettera' a Marvell di ampliare la sua presenza nel settore delle infrastrutture 5G e dei data center. Exxon Mobil Corp. ha guadagnato il 4,5% dopo aver annunciato che tagliera' il 15% della sua forza lavoro nel mondo nei prossimi due anni. I tagli riguarderanno anche 1.900 posti di lavoro negli Stati Uniti, in gran parte a Houston. La compagnia petrolifera ha spiegato che "serviranno a mantenere la competitivita' nel lungo periodo e ad assicurare che la societa' superi le condizioni di mercato attuali, senza precedenti". I tagli riguarderanno in tutto circa 14.000 posti di lavoro, tra dipendenti e contractor.

Oggi, la societa' petrolifera pubblichera' la trimestrale.

Impennata del titolo Netflix in finale di seduta dopo aver annunciato un aumento del costo degli abbonamenti negli Stati Uniti: il titolo ha guadagnato il 3,7%.

