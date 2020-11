Wall Street: ieri miglior seduta in 5 mesi per il Dj (+2,95%) con vaccino Pfizer, giu' i tech

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 nov - Nuovi record intraday per Dow Jones e S&P 500, ieri, in una giornata segnata dall'annuncio di Pfizer (+7,69%) e BioNTech (+13,91%) sul vaccino contro il Covid, che ha dimostrato un'efficacia nel prevenire il contagio nel 90% dei volontari ammessi alla fase 3 dei test. L'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, ha dichiarato che "e' un grande giorno per la scienza e per l'umanita'". Il vaccino, ha reso noto il gruppo farmaceutico statunitense, potrebbe ricevere il via libera per l'uso in emergenza negli Stati Uniti entro la fine del mese. Ieri, intanto, gli Stati Uniti hanno superato i 10 milioni di casi, con oltre 237.000 morti. La notizia sui risultati del vaccino ha fatto correre Dow e S&P 500, mentre ha frenato il Nasdaq, a partire dai titoli delle societa' maggiormente favorite dalle restrizioni ai movimenti imposte in questi mesi. Il Dow Jones ha chiuso in rialzo di 834,57 punti, il 2,95%, il maggior guadagno giornaliero dal 5 giugno, dopo essere arrivato a guadagnare oltre 1.600 punti; lo S&P 500 ha guadagnato 41,06 punti, l'1,17%; il Nasdaq ha invece ceduto 181,45 punti, l'1,53%. Il petrolio Wti al Nymex ha guadagnato 3,15 dollari, l'8,15%, e ha chiuso a 40,29 dollari al barile: si e' trattato del maggior guadagno percentuale giornaliero dalla meta' di maggio e del prezzo di chiusura piu' alto dal 22 ottobre. L'oro ha perso 97,30 dollari, circa il 5%, chiudendo la seduta a 1.854,40 dollari all'oncia: si e' trattato del peggior calo giornaliero in termini percentuali e assoluti in oltre 7 anni, con le notizie positive sul vaccino contro il coronavirus che hanno attenuato la richiesta del metallo prezioso. Euro in ribasso dello 0,43% a 1,1823 dollari, biglietto verde in rialzo dell'1,92% a 105,34 yen, sterlina in rialzo dello 0,14% a 1,3169 dollari. Bond, rendimento del decennale cresciuto di 11 punti base allo 0,93%, dopo aver toccato in giornata i massimi dal 20 marzo (0,975%).

