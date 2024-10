Wall Street: ieri in rialzo (S&P +1%), nuovo exploit di Nvidia (+4%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York,9 ott - Ieri, seduta in rialzo a Wall Street, con il prezzo del petrolio Wti in calo dopo i forti rialzi dei giorni precedenti dovuti all'escalation in Medio Oriente. Poco mossi, poi, i rendimenti dei titoli del Tesoro, con il decennale rimasto sopra la soglia del 4%, superata lunedi' per la prima volta da agosto. I trader hanno rivisto l'outlook per la politica monetaria: il rapporto sull'occupazione di settembre, il migliore in sei mesi, ha fatto riemergere la possibilita' di uno scenario "senza atterraggio", una situazione in cui l'economia statunitense continua a crescere, l'inflazione riparte e la Federal Reserve ha poco margine di manovra per tagliare i tassi d'interesse. Oggi, intanto, la Fed pubblichera' i verbali dell'ultima riunione, quella in cui e' stato deciso un taglio dei tassi d'interesse di mezzo punto percentuale. Il Dow Jones ha guadagnato 126,13 punti (+0,30%), lo S&P 500 ha chiuso in rialzo di 55,19 punti (+0,97%), il Nasdaq ha aggiunto 259,01 punti (+1,45%). Il petrolio Wti al Nymex ha perso 3,57 dollari, il 4,63%, a 73,57 dollari al barile. L'oro ha perso 29,80 dollari, l'1,13%, e ha chiuso a 2.615 dollari all'oncia. Euro stabile a 1,0975 dollari. Bitcoin in calo dell'1,81% a 62.200 dollari.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 09-10-24 08:08:04 (0092) 5 NNNN