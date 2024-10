Wall Street: ieri in rialzo (S&P +1%), nuovo exploit di Nvidia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 9 ott- Sull'azionario, il titolo di Nvidia ha guadagnato oltre il 4% e si e' avvicinato alla sua chiusura record, dopo che il presidente di Foxconn, Young Liu, ha detto che il boom dell'intelligenza artificiale durera' a lungo. I titoli di Wynn Resorts e Las Vegas Sands - che hanno resort a Macao, in Cina - hanno perso rispettivamente il 3,3% e il 2,8%, dopo che Pechino ha deciso di non adottare nuove misure di stimolo per l'economia. Il titolo di Meta Platforms ha guadagnato l'1,4%, nella giornata in cui la societa' che detiene Facebook e Instagram ha annunciato il lancio di nuovi strumenti di intelligenza artificiale per la creazione di video, pensati per i pubblicitari. Ancora in rialzo il titolo di Trump Media (+18,5%), dopo aver guadagnato lunedi' l'11,45%, il giorno dopo il ritorno dell'ex presidente statunitense Donald Trump a Butler, in Pennsylvania, dove lo scorso 13 luglio subi' un attentato. Con Trump, sul palco, l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk.

