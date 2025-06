Wall Street: ieri in rialzo, S&P (+0,8%) a un passo dal record -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -New York,27 giu- Passando all'azionario, continua a volare il titolo di Nvidia: dopo la chiusura record di mercoledi', che le ha consentito anche di superare Microsoft e tornare a essere la societa' a maggior capitalizzazione al mondo, ieri ha guadagnato lo 0,46%. Il titolo di Micron Technology, a lungo in rialzo, ha chiuso in calo di quasi l'1%, nonostante risultati superiori alle attese per il terzo trimestre; anche le previsioni dell'azienda per il quarto trimestre sono state migliori del previsto. Sul Dow Jones, Nike e' stato il migliore, con un rialzo del 2,8%, prima della pubblicazione della trimestrale; Walmart e' stato il peggiore, con un calo dell'1,2%.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 27-06-25 07:53:21 (0072) 5 NNNN