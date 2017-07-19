Wall Street: ieri in rialzo (S&P +0,6%), petrolio Wti +5,6% con sanzioni Usa a Russia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -New York,24 ott- Le attenzioni sono poi rivolte al commercio e all'inflazione. Il presidente statunitense, Donald Trump, ha annunciato che il suo prossimo incontro con il presidente cinese Xi Jinping e' stato "programmato". Nel frattempo, il segretario al Tesoro, Scott Bessent, ha affermato che la Casa Bianca sta valutando piani per limitare le esportazioni in Cina di prodotti realizzati con software statunitense. I divieti sarebbero una ritorsione per la stretta sulle esportazioni di terre rare imposta da Pechino. Gli investitori attendono anche l'indice dei prezzi al consumo, la cui pubblicazione e' prevista per oggi, che offrira' degli indizi sulla salute dell'economia statunitense in vista della riunione della Federal Reserve prevista per la fine del mese, in assenza della quasi totalita' dei dati a causa dello shutdown. Secondo il FedWatch Tool del Cme, gli operatori si aspettano ampiamente che la Fed tagli i tassi di un altro quarto di punto percentuale.

