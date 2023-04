Wall Street: ieri in netto calo (S&P -1,6%) con timori banche e recessione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 apr - A pesare sullo S&P 500, tra i tanti, anche il titolo di Ups, che ha perso quasi il 10% dopo una trimestrale inferiore alle attese. Dopo risultati trimestrali superiori alle attese, invece, PepsiCo ha chiuso in rialzo del 2,27%, McDonald's dello 0,53%; in calo, invece, General Motors (-4%). Partito in rialzo, il titolo di JetBlue ha perso lo 0,6% dopo una perdita di 34 centesimi per azione nel primo trimestre, contro attese per un -38 centesimi, su ricavi di 2,33 miliardi, con il consensus a 2,32 miliardi; per il secondo trimestre, atteso un utile per azione tra i 35 e i 45 centesimi per azione, grazie a una crescente domanda di viaggi. Il titolo di 3M Co., a sua volta partito in rialzo, ha ceduto lo 0,6% dopo una trimestrale inferiore alle attese; inizialmente, gli investitori avevano reagito positivamente alla notizia di un piano di ristrutturazione che portera' al licenziamento di 6.000 dipendenti nel mondo, oltre ai 2.500 gia' annunciati a gennaio dalla societa' che produce il nastro Scotch e i Post-it. Passando ai dati, la fiducia dei consumatori (Conference Board) e' scesa ai minimi degli ultimi 9 mesi, a causa di un crescente timore che gli Stati Uniti possano entrare in recessione. Le vendite di case nuove sono aumentate a marzo del 9,6% rispetto al mese precedente, ma rispetto a un anno prima il dato si e' rivelato in ribasso del 3,4%. Ad aprile, l'attivita' manifatturiera nell'area di Richmond, in Virginia, e' rimasta in contrazione, con l'indice redatto dalla Fed regionale sceso da -5 a -10 punti (consensus a -8 punti). A febbraio, infine, registrato il primo aumento dei prezzi delle case dallo scorso giugno. Ora, l'84% degli esperti, secondo i dati del Cme Group, prevede un rialzo dei tassi d'interesse di 25 punti base alla prossima riunione della Federal Reserve, in programma il 2-3 maggio.

Oggi, il programma economico prevede la pubblicazione delle richieste settimanali dei mutui, il rapporto sui beni durevoli di marzo e le scorte settimanali di petrolio. Tra le trimestrali, in programma quella di Boeing prima dell'apertura dei mercati, quella di Meta Platforms dopo la chiusura dei mercati.

