Wall Street: ieri in netto calo (Dj -1,3%) con rialzo greggio, focus su Biden in Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 24 mar - Ieri, seduta in netto calo e chiusura sui minimi intraday a Wall Street. Il Dow Jones ha perso 449,69 punti (-1,29%), lo S&P 500 ha chiuso in calo di 55,49 punti (-1,23%), il Nasdaq Composite ha ceduto 186,21 punti (-1,32%). A pesare sono stati il rialzo del prezzo del petrolio e le discussioni sul contrasto all'inflazione negli Stati Uniti, ai massimi degli ultimi 40 anni. Il petrolio Wti ha chiuso al Nymex in rialzo di 5,66 dollari, il 5,18%, a 114,93 dollari al barile: a influire, le nuove sanzioni contro la Russia che saranno annunciate oggi dagli Stati Uniti e dai loro alleati, il calo delle scorte statunitensi - segno di un'offerta limitata - e le interruzioni delle esportazioni di greggio russo e kazako lungo l'oleodotto CPC, a causa del maltempo. A proposito del contrasto all'inflazione, la presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, ha detto che "avremo bisogno di alcuni rialzi dei tassi d'interesse di 50 punti base, quest'anno". Lunedi', il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, aveva detto che l'inflazione negli Stati Uniti e' "troppo alta" e per questo la Banca centrale e' pronta ad alzare i tassi d'interesse "di oltre 25 punti base al prossimo o ai prossimi incontri", provocando quel giorno un calo degli indici. Le ultime previsioni dei banchieri sono per sei rialzi di 25 punti alle sei riunioni del Fomc - il braccio di politica monetaria della Fed - in programma fino alla fine dell'anno. L'oro ha guadagnato 15,80 dollari, lo 0,8%, chiudendo la seduta a 1.937,30 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,20% a 1,1006 dollari, biglietto verde in rialzo dello 0,28% a 121,14 yen, sterlina in calo dello 0,42% a 1,3205 dollari. Bond, ieri prezzi in rialzo, dopo giorni di decisi cali: i rendimenti rimangono comunque vicini ai massimi dal 2019 e resta l'inversione della curva tra i titoli a 5 e 10 anni.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 24-03-22 08:04:49 (0088) 5 NNNN