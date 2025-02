Wall Street: ieri in deciso calo (S&P -1,6%) tra dazi e dati, Nvidia -8,5%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 28 feb - Ieri, seduta in deciso calo a Wall Street, tra i dati economici in chiaroscuro, le nuove minacce di dazi del presidente Donald Trump e l'andamento del titolo di Nvidia, negativo (-8,5%) perche' gli analisti non sembrano accontentarsi di conti e outlook superiori alle attese. Erano poi attesi alcuni dati sullo stato dell'economia statunitense: il Pil del quarto trimestre si e' confermato, in seconda lettura, in rialzo del 2,3%, in linea con le attese. Gli ordini di beni durevoli sono aumentati a gennaio del 3,1%, contro il 2% delle attese, mentre le nuove richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione sono aumentate di 22.000 a 242.000, contro attese a 225.000, altro segnale di un rallentamento dell'economia, dopo quelli dei giorni scorsi. Infine, Trump ha detto che i dazi del 20% sui prodotti importati da Messico e Canada saranno in vigore "dal 4 marzo", come da programma, perche' "le droghe stanno ancora entrando nel nostro Paese" dai due Stati confinanti "a un livello molto alto e inaccettabile". Quello stesso giorno, gli Stati Uniti imporranno "un ulteriore 10% di dazi" sui prodotti cinesi, gia' toccati da dazi del 10%. I dazi reciproci scatteranno, come da programma, "il 2 aprile", e riguarderanno senza dubbio l'Unione europea, "che ci tratta male". Il Dow Jones e' sceso di 193,62 punti (-0,45%), lo S&P 500 ha chiuso in ribasso di 94,49 punti (-1,59%), il Nasdaq ha perso 530,84 punti (-2,78%). Il petrolio Wti al Nymex ha guadagnato 1,73 dollari. il 2,52%, a 70,35 dollari al barile. Euro in calo dello 0,67% a 1,0416 dollari. Bitcoin in rialzo dello 0,43% a 84.573 dollari.

