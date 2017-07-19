Wall Street: ieri in deciso calo (S&P -1,2%) con tonfi Alphabet e Tesla, rally petrolio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 24 lug - Ieri, seduta in deciso calo a Wall Street, a causa dell'impennata dei prezzi del petrolio dovuta all'escalation del conflitto in Medio Oriente; a pesare, poi, anche i risultati trimestrali negativi di due delle piu' grandi aziende al mondo. Le azioni di Alphabet hanno chiuso in calo del 7%, dopo che la societa' madre di Google ha rivisto al rialzo le previsioni di spesa in conto capitale per il 2026, portandole fino a 205 miliardi di dollari. L'aumento si verifica in un momento in cui gli investitori si stanno dimostrando piu' cauti riguardo alla spesa dei colossi del cloud computing per l'AI. Tesla e' crollata del 14,5%, dopo che il produttore di veicoli elettrici ha registrato utili inferiori alle attese, nel secondo trimestre. Il Dow Jones ha ceduto 507,29 punti (-0,97%), lo S&P 500 ha perso 90,85 punti (-1,21%), il Nasdaq ha chiuso in calo di 553,21 punti (-2,15%). Il petrolio Wti al Nymex ha guadagnato 5,36 dollari, il 6,17%, a 92,19 dollari al barile. L'oro ha perso 100,30 dollari, il 2,42%, a 4.046,60 dollari all'oncia. Euro in calo dello 0,31% a 1,1377 dollari. Bitcoin in calo dell'1,43% a 64.962 dollari.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 24-07-26 07:57:04 (0070) 5 NNNN