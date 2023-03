Wall Street: ieri in deciso calo (Dj -1,65%), oggi atteso rapporto su occupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 mar - Ieri, seduta in deciso calo a Wall Street. Gli investitori attendono il rapporto sull'occupazione di oggi per avere indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve. Sui mercati aleggiano ancora le parole del presidente Jerome Powell, che ha presentato in Congresso - martedi' e mercoledi' - il rapporto semestrale sulla politica monetaria.

Powell ha detto che "nessuna decisione e' stata presa sul rialzo dei tassi d'interesse di marzo [...] Non siamo su un percorso prestabilito, saremo guidati dai prossimi dati". La maggior parte degli economisti prevede ora un rialzo di 50 punti base alla prossima riunione del 21-22 marzo. La seduta era iniziata positivamente, spinta dall'aumento delle nuove richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti a 211.000 (+21.000), il numero piu' alto da Natale. Poi, il calo: il Dow Jones ha perso 542,35 punti (-1,65%), lo S&P 500 e' sceso di 73,58 punti (-1,84%), il Nasdaq Composite ha chiuso in ribasso di 237,76 punti (-2,05%). Il petrolio Wti al Nymex ha perso 94 centesimi, l'1,2%, e ha chiuso a 75,72 dollari al barile. Bond, rendimenti in calo, con quello del titolo a due anni che ha registrato il maggior calo in due mesi ed e' tornato sotto il 5%, e l'inversione della curva con il decennale sotto i 100 punti base, dopo aver toccato nuovi massimi dal 1981. L'oro ha guadagnato 16 dollari, lo 0,9%, e ha chiuso a 1.834,60 dollari all'oncia. Euro in rialzo dello 0,35% a 1,0581 dollari.

